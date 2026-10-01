Panamá Nacionales -  1 de octubre de 2026 - 08:31

PASE-U: ¿Dónde entregan las tarjetas hoy, 1 de octubre?

Conozca las fechas y detalles de la entrega de tarjetas PASE-U en Tocumen, Las Mañanitas y Pedregal.

PASE-U: conoce dónde entregan las tarjetas hoy.

PASE-U: conoce dónde entregan las tarjetas hoy.

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Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), estableció a través de su calendario las escuelas y cuyos estudiantes recibirán su desembolso mediante la nueva tarjeta del PASE-U en la región de Panamá Este este jueves 1 de octubre.

PASE-U: fechas de entrega para Tocumen, Mañanitas y Pedregal

  • Tocumen: jueves 1 y viernes 2 de octubre.

  • Las Mañanitas: viernes 2 de octubre.

  • Pedregal: viernes 2 de octubre.

La atención se desarrolla en el Centro Comercial de Mega Mall, en horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

Requisitos para retirar la tarjeta PASE-U

  • Presentar Cédula de Identidad personal del acudiente vigente.
  • Descargar y validar sus datos en la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros.

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios en los centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

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