Nueva disputa en Arraiján: presidenta del Concejo solicita auditoría a la gestión municipal

La presidenta del Concejo Municipal de Arraiján, Yohana Saldaña, informó que solicitó a la Contraloría General de la República una auditoría sobre el manejo de fondos de la Alcaldía de Arraiján, luego de denunciar presuntas irregularidades y señalar que no ha recibido respuestas de la alcaldesa Stefany Peñalba sobre varios cuestionamientos.
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Yohana Saldaña pide auditoría a fondos de la Alcaldía de Arraiján
“Nosotros confiamos en que se va a hacer la auditoría porque necesitamos que aparezca el dinero”, manifestó Saldaña. La presidenta del Concejo aseguró además que durante la última semana se habrían registrado destituciones de funcionarios municipales.
Estas afirmaciones corresponden a señalamientos de Saldaña y requieren ser contrastadas con los resultados de una eventual auditoría y con la posición de la Alcaldía de Arraiján.
La representante también aseguró que existe una deuda superior a B/.100 mil relacionada con la Junta Comunal de Juan Demóstenes Arosemena y sostuvo que su representante fue desalojada del inmueble que ocupaba en alquiler.
Saldaña señala pagos relacionados con Metro de Panamá
Saldaña aseguró que representantes de Metro de Panamá fueron invitados al Concejo Municipal para explicar los compromisos adquiridos con el Municipio de Arraiján.
Según Saldaña, existía el compromiso establecido en el Acuerdo Municipal N.° 14 de 2024 de destinar B/.211 mil a la Junta Comunal de Juan Demóstenes Arosemena.
La presidenta del Concejo indicó que, ante el supuesto incumplimiento de ese compromiso, la representante del corregimiento presentó una denuncia penal.
Saldaña también hizo referencia a un pago de B/.585 mil relacionado con Cable & Wireless, sobre el cual planteó cuestionamientos acerca de su desembolso y procedencia.
La solicitud presentada ante la Contraloría busca que una auditoría determine el manejo de estos recursos y esclarezca los señalamientos formulados por la presidenta del Concejo.
Las diferencias entre Saldaña y Peñalba tienen antecedentes públicos. En abril de 2025, cuando Saldaña ocupaba la vicepresidencia del Concejo, solicitó la separación de Peñalba y denunció presuntos incumplimientos administrativos y presupuestarios.
Hasta contar con una auditoría o pronunciamientos de las entidades competentes, los cuestionamientos sobre el destino de los fondos y la situación financiera del municipio corresponden a denuncias formuladas por Saldaña y no a irregularidades comprobadas.