Sertracen cambia requisito para sacar o renovar estas licencias desde hoy 1 de octubre

Sertracen aplica desde este jueves 1 de octubre de 2026 un cambio en la vigencia del examen de consumo de estupefacientes requerido para obtener o renovar determinadas licencias de conducir en Panamá. El documento, que anteriormente tenía una vigencia de seis meses, ahora será válido por un mes.

La nueva disposición debe ser tomada en cuenta por los conductores que realicen sus trámites desde este 1 de octubre.

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¿Para cuáles licencias cambia la vigencia del examen?

Según informó Sertracen, el cambio se aplica a los trámites de obtención y renovación de las siguientes categorías:

D

E1

E2

E3

F

G

H

I

J

Para estas nueve categorías, el examen de consumo de estupefacientes pasa de tener una vigencia de seis meses a solamente un mes.

¿Qué cambia desde hoy para sacar o renovar la licencia?

El cambio corresponde específicamente al tiempo de vigencia aceptado para el examen de consumo de estupefacientes al momento de efectuar el trámite.

Esto significa que las personas que desde este 1 de octubre soliciten la obtención o renovación de alguna de las categorías señaladas deberán asegurarse de que su examen se encuentre dentro del nuevo período de vigencia de un mes.

La modificación no significa que la licencia de conducir tendrá una vigencia de un mes. La disposición anunciada por Sertracen se refiere únicamente al examen requerido para estas categorías.

Sertracen recomendó a los usuarios tomar en cuenta el cambio antes de acudir a realizar su trámite.