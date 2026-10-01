Octubre 2026: estos son los pagos, precios, trámites y cambios que debes conocer

Durante octubre, los ciudadanos deberán estar atentos a diferentes fechas relacionadas con pagos, trámites y ajustes de precios que pueden impactar sus actividades y gastos del mes.
Pagos para jubilados y pensionados
La Caja de Seguro Social (CSS) realizará el primer pago de octubre a los jubilados y pensionados el lunes 5 de octubre mediante ACH, mientras que quienes reciben su pago a través de cheque podrán cobrarlo a partir del martes 6.
Pago a funcionarios públicos
Los servidores públicos también tendrán fechas de pago establecidas durante octubre. Es importante revisar el calendario oficial para conocer los días correspondientes a cada desembolso.
Pago del PASE-U
Los estudiantes y acudientes beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) deberán estar atentos al calendario de pagos correspondiente a octubre y a los canales oficiales para conocer las fechas de entrega.
Trámites durante octubre
Entre los trámites que pueden realizarse durante este mes se encuentra la renovación o gestión de la licencia de conducir. Los conductores deben verificar los requisitos y documentos necesarios antes de acudir a los centros habilitados.
Precio de la gasolina
Otro de los cambios que marcará el inicio de octubre está relacionado con los precios de los combustibles.
A partir de este viernes 2 de octubre entrarán en vigencia nuevos precios para la gasolina y el diésel, de acuerdo con el ajuste anunciado por las autoridades.
¿Qué debes tener en cuenta?
Octubre trae consigo diferentes fechas que pueden ser importantes para la economía y las actividades cotidianas de los ciudadanos. Por ello, es recomendable mantenerse informado sobre los calendarios oficiales y las fechas establecidas para cada pago, trámite o cambio.
Conocer con anticipación estas fechas permite organizar mejor los gastos y evitar contratiempos. Durante el mes, las autoridades podrían actualizar información relacionada con pagos, trámites y otros servicios, por lo que se recomienda consultar los canales oficiales.