Octubre 2026: estos son los pagos, precios, trámites y cambios que debes conocer

Durante octubre , los ciudadanos deberán estar atentos a diferentes fechas relacionadas con pagos, trámites y ajustes de precios que pueden impactar sus actividades y gastos del mes.

Pagos para jubilados y pensionados

La Caja de Seguro Social (CSS) realizará el primer pago de octubre a los jubilados y pensionados el lunes 5 de octubre mediante ACH, mientras que quienes reciben su pago a través de cheque podrán cobrarlo a partir del martes 6.

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Pago a funcionarios públicos

Los servidores públicos también tendrán fechas de pago establecidas durante octubre. Es importante revisar el calendario oficial para conocer los días correspondientes a cada desembolso.

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Pago del PASE-U

Los estudiantes y acudientes beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) deberán estar atentos al calendario de pagos correspondiente a octubre y a los canales oficiales para conocer las fechas de entrega.

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Trámites durante octubre

Entre los trámites que pueden realizarse durante este mes se encuentra la renovación o gestión de la licencia de conducir. Los conductores deben verificar los requisitos y documentos necesarios antes de acudir a los centros habilitados.

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Precio de la gasolina

Otro de los cambios que marcará el inicio de octubre está relacionado con los precios de los combustibles.

A partir de este viernes 2 de octubre entrarán en vigencia nuevos precios para la gasolina y el diésel, de acuerdo con el ajuste anunciado por las autoridades.

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¿Qué debes tener en cuenta?

Octubre trae consigo diferentes fechas que pueden ser importantes para la economía y las actividades cotidianas de los ciudadanos. Por ello, es recomendable mantenerse informado sobre los calendarios oficiales y las fechas establecidas para cada pago, trámite o cambio.

Conocer con anticipación estas fechas permite organizar mejor los gastos y evitar contratiempos. Durante el mes, las autoridades podrían actualizar información relacionada con pagos, trámites y otros servicios, por lo que se recomienda consultar los canales oficiales.