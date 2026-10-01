Pago del PASE-U 2026: lugares de la entrega del IFARHU para este viernes 2 de octubre

El calendario de pago del PASE-U, emitido por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), establece las escuelas cuyos estudiantes recibirán su desembolso mediante la nueva tarjeta de débito en la región de Panamá Este este viernes 2 de octubre.
Pagos del PASE-U en Panamá Este
Tocumen
- C.E.B.G. Tocumen
- Esc. La Siesta
Las Mañanitas
- Esc. República de El Salvador
- Esc. El Buen Pastor Las Mañanitas
- C.E.B.G. María Auxiliadora
- Ctro. Educativo La Promesa de Dios
- Col. La Vid Verdadera
- Cent. Educ. Bilingüe Santiago Apóstol
- Cent. Educ. Rejoice
- Centro Educativo Gastón Mialaret
- Col. Bilingüe de Las Américas
- Ctro. Educ. Pamela Btesh
- Cent. Educ. La Luz
- C.E.B.G. San Miguel Arcángel
- Inst. Bern Bautista Bilingüe
- Esc. Génesis
- Esc. Reino de los Países Bajos (Holanda)
- Esc. Ciudad Jardín Las Mañanitas
Pedregal
- C.E.B.G. Ascanio Villalaz Paz
- Esc. Cirilo J. Martínez
- Esc. Gran Bretaña
- Inst. Académico Panamá
- C.E.B.G. Bilingüe Blessed by God
- Cent. Educ. Palabra Viva
- Cent. Educativo Adventista de Pedregal
- Pedregal
- Col. Bilingüe Santísima Trinidad
- Esc. La Nueva Jerusalén
- Esc. Jonathan Bilingüe School
- Acad. Jireh
- Colegios AD
- Esc. Cristiana Abraham
- Cent. Educ. El Buen Pastor Getsemaní
- Esc. Narciso Garay
- Esc. Dr. Juan A. Martinelli
- Esc. Marcia de Cañellas
- Esc. Santa Cruz
- Esc. José Pablo Paredes
Centro de entrega
- Centro Comercial Megamall - Entrada del Super 99
Horario de atención
- De 7:00 a.m. a 12:00 p.m.
Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.
Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta
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Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.
Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.
- Restricciones generales: No se atenderá a personas con cédula vencida ni se aceptarán cartas de autorización, ya que el trámite es estrictamente personal y requiere la presencia del acudiente.