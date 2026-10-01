Combustible subirá este viernes 2 de octubre: gasolina aumenta y diésel baja en Panamá

Los precios del combustible registrarán nuevos ajustes a partir de este viernes 2 de octubre en Panamá. La Secretaría Nacional de Energía informó que el precio de las gasolinas de 95 y 91 octanos aumentará, mientras que el diésel bajo en azufre disminuirá.

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Los nuevos precios estarán vigentes durante un período de 14 días, desde el 2 hasta el 16 de octubre de 2026.

¿Hasta cuándo estarán vigentes los nuevos precios?

Los precios establecidos por la Secretaría Nacional de Energía estarán vigentes desde este viernes 2 de octubre hasta el 16 de octubre de 2026, cuando se dará a conocer el siguiente ajuste correspondiente.

¿Cuánto subirá la gasolina de 91 y 95 octanos?

La gasolina de 95 octanos aumentará 4 centavos por litro

La gasolina de 91 octanos subirá 3 centavos por litro.

Estos valores se mantendrán durante los 14 días establecidos para el nuevo período de precios.

En el caso del diésel bajo en azufre, el precio registrará una disminución durante este mismo período.

Actualización de precios de combustibles

Del 23 de enero al 6 de febrero 2026:

Gasolina 95 octanos: 0.85 centésimos/litro (sube).

Gasolina 91 octanos: 0.79 centésimos/litro (sube).

Diésel: 0.79 centésimos/litro (sube).

Más información https://t.co/Wha3QBPKXl#Combustibles pic.twitter.com/U9M4KNko60 — Secretaría Nacional de Energía (@EnergiaPma) January 23, 2026

¿Por qué sube el precio de la gasolina?

Según explicó la Secretaría Nacional de Energía, los ajustes responden principalmente a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, situación que repercute en el comportamiento de los precios de los combustibles en los mercado panameño.

Los consumidores deberán tomar en cuenta estos cambios al momento de abastecer sus vehículos durante las próximas dos semanas.