Precio de la gasolina en Panamá: ¿hasta cuándo estarán vigentes las tarifas actuales?

Sube o baja el precio de la gasolina en Panamá.

Los precios de la gasolina en Panamá han registrado cambios y este viernes 2 de octubre de 2026 nuevamente habrá una actualización. Hasta el momento, no se conoce si los precios subirán, se mantendrán o bajarán.

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La Secretaría Nacional de Energía establece que cada 14 días se actualizarán los precios de la gasolina de 95 y 91 octanos, así como del diésel bajo en azufre.

Precios actuales de la gasolina y el diésel

Cabe recordar que el precio de los combustibles varía en cada provincia. Estas son las tarifas vigentes en Panamá y Colón:

Gasolina de 95 octanos: B/.1.384 por litro.

Gasolina de 91 octanos: B/.1.287 por litro.

Diésel ULS: B/.1.530 por litro.

La población deberá estar pendiente del comunicado oficial de la Secretaría Nacional de Energía para conocer las tarifas que regirán a partir del 2 de octubre.