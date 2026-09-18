Combustible en Panamá: ¿dónde están más caras la gasolina y el diésel?

Bocas del Toro presenta los mayores incrementos en los precios de las gasolinas y el diésel, según la nueva tabla de precios máximos de venta que comenzó a regir este viernes 18 de septiembre en Panamá.
El diésel registra el precio más alto de los tres combustibles, al ubicarse en B/.1.580 por litro.
¿Cuánto aumentó cada combustible?
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Gasolina de 95 octanos: +0.105 centavos
Gasolina de 91 octanos: +0.093 centavos
Diésel: +0.130 centavos
La Secretaría Nacional de Energía indicó que los precios máximos de venta mantienen una tendencia al alza durante este periodo.
Según la entidad, el encarecimiento responde principalmente a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, que han elevado las cotizaciones internacionales del petróleo y sus derivados. Este comportamiento repercute en la estructura de costos del mercado panameño.
Los nuevos precios de referencia permanecerán vigentes hasta el viernes 2 de octubre.