Combustible en Panamá: ¿dónde están más caras la gasolina y el diésel?

Bocas del Toro presenta los mayores incrementos en los precios de las gasolinas y el diésel , según la nueva tabla de precios máximos de venta que comenzó a regir este viernes 18 de septiembre en Panamá.

Los consumidores de Changuinola deberán pagar hasta B/.1.434 por el litro de gasolina de 95 octanos, mientras que la de 91 octanos costará B/.1.337 por litro.

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El diésel registra el precio más alto de los tres combustibles, al ubicarse en B/.1.580 por litro.

¿Cuánto aumentó cada combustible?

Gasolina de 95 octanos: +0.105 centavos

Gasolina de 91 octanos: +0.093 centavos

Diésel: +0.130 centavos

La Secretaría Nacional de Energía indicó que los precios máximos de venta mantienen una tendencia al alza durante este periodo.

Según la entidad, el encarecimiento responde principalmente a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, que han elevado las cotizaciones internacionales del petróleo y sus derivados. Este comportamiento repercute en la estructura de costos del mercado panameño.

Los nuevos precios de referencia permanecerán vigentes hasta el viernes 2 de octubre.