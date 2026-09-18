Operación Justicia Activa deja dos aprehendidos por robos contra empresas en Chiriquí

Dos personas fueron aprehendidas mediante la Operación Justicia Activa , desarrollada en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí, por su presunta vinculación con el delito de robo.

De acuerdo con la información preliminar, las investigaciones están relacionadas con robos en perjuicio de dos empresas ubicadas en esta región del país.

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Operación Justicia Activa: dos aprehendidos por robos en Barú

Dos personas fueron aprehendidas a través de la Operación Justicia Activa, por su presunta vinculación al delito de robo en perjuicio de dos empresas en Barú, en la provincia de Chiriquí. pic.twitter.com/LsP1SFczIz — Telemetro Reporta (@TReporta) September 18, 2026

Las dos personas fueron aprehendidas como parte de las diligencias efectuadas durante la operación y deberán enfrentar el procedimiento correspondiente ante las autoridades competentes.

Hasta el momento no se han precisado detalles sobre cómo ocurrieron los robos, el monto de lo sustraído ni las empresas afectadas.

Tampoco se ha informado, con los datos disponibles, cuándo ocurrieron los hechos investigados.

Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para determinar la presunta participación de los aprehendidos en estos casos.