Colón Nacionales -  15 de septiembre de 2026 - 15:32

Operación Rigor en Cativá: identifican pandilla a la que estarían vinculados siete aprehendidos

Siete personas fueron aprehendidas en Cativá durante la Operación Rigor. Las autoridades las vinculan presuntamente con la pandilla “Los RG4L” o “G4”.

Operación Rigor en Cativá

Operación Rigor en Cativá

@PGN
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional y el Ministerio Público desarrollaron la Operación Rigor en el corregimiento de Cativá, provincia de Colón, contra presuntos integrantes de la pandilla autodenominada “Los RG4L” o “G4”.

El operativo se realizó tras labores de inteligencia y se concentró en los sectores de San Pedro B, San Pedro C y Altos de Los Lagos, donde fueron aprehendidas siete personas presuntamente vinculadas a esta estructura delictiva.

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Operación Rigor: ¿De qué pandilla eran las personas aprehendidas?

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, las siete personas estarían presuntamente vinculadas con la pandilla “Los RG4L” o “G4”, que mantiene presencia en el corregimiento de Cativá.

Las autoridades relacionan a esta estructura con investigaciones por diversos delitos, entre ellos:

  • Homicidio.
  • Tentativa de homicidio.
  • Lesiones personales.
  • Delitos relacionados con drogas.
  • Posesión ilícita de armas de fuego.

La Operación Rigor forma parte de las acciones de inteligencia y seguridad desarrolladas por la Policía Nacional y el Ministerio Público para ubicar y aprehender a personas presuntamente relacionadas con estructuras delictivas.

Las investigaciones continuarán para determinar la posible responsabilidad de los aprehendidos en los hechos que se les atribuyen.

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