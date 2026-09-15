Operación Rigor en Cativá: identifican pandilla a la que estarían vinculados siete aprehendidos

La Policía Nacional y el Ministerio Público desarrollaron la Operación Rigor en el corregimiento de Cativá, provincia de Colón, contra presuntos integrantes de la pandilla autodenominada “Los RG4L” o “G4”.
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Operación Rigor: ¿De qué pandilla eran las personas aprehendidas?
De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, las siete personas estarían presuntamente vinculadas con la pandilla “Los RG4L” o “G4”, que mantiene presencia en el corregimiento de Cativá.
Las autoridades relacionan a esta estructura con investigaciones por diversos delitos, entre ellos:
- Homicidio.
- Tentativa de homicidio.
- Lesiones personales.
- Delitos relacionados con drogas.
- Posesión ilícita de armas de fuego.
La Operación Rigor forma parte de las acciones de inteligencia y seguridad desarrolladas por la Policía Nacional y el Ministerio Público para ubicar y aprehender a personas presuntamente relacionadas con estructuras delictivas.
Las investigaciones continuarán para determinar la posible responsabilidad de los aprehendidos en los hechos que se les atribuyen.