"Ella pide permiso antes de salir": padre busca desesperadamente a su hija desaparecida

La preocupación aumenta entre los familiares de una estudiante del Instituto Profesional Omar Torrijos Herrera, quien se encuentra desaparecida desde el lunes. Su padre, Josué Moreno , relató que la menor tomó el bus que acostumbra utilizar, con destino a Río de Jesús, y posteriormente llegó a la terminal de Santiago, según la última información que recibió la familia.

Sin embargo, después de ese momento sus familiares perdieron contacto con ella. “Ella tomó el bus que siempre toma, que es el de Río de Jesús, y llegó a la terminal de Santiago, que fue la última información que tuve” , explicó Moreno.

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El padre señaló que, al comunicarse con el centro educativo, compañeras de la estudiante les informaron que ella no había llegado a la escuela.

Padre de familia pide apoyo para localizar a su hija

Preocupados se encuentran los padres de una estudiante del Instituto Profesional Omar Torrijos Herrera, que se mantiene desaparecida desde el lunes.



“Ella tomó el bus que siempre toma que es el de Río de Jesús y llegó a la terminal de Santiago que fue la última información que… pic.twitter.com/vjk5BMsT02 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 15, 2026

Ante la falta de información sobre su paradero, la familia solicita apoyo de la ciudadanía y de las autoridades para lograr ubicar a la menor y conocer su situación.

Moreno también manifestó su preocupación por el proceso de activación de la Alerta Amber, al considerar que la respuesta ha sido lenta.

La familia mantiene la esperanza de encontrarla y pide que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se comunique con las autoridades correspondientes.

Si tienes información sobre una persona desaparecida, evita difundir datos no confirmados en redes sociales y comunícate directamente con las autoridades para facilitar la investigación.