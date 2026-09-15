Migración expulsa de Panamá a venezolano presuntamente vinculado al Tren de Aragua

El Servicio Nacional de Migración (SNM) expulsó de Panamá a un ciudadano de nacionalidad venezolana, quien presuntamente estaría vinculado con la organización criminal transnacional Tren de Aragua.
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Migración expulsa de Panamá a venezolano vinculado al Tren de Aragua
Tras las diligencias correspondientes, el extranjero fue expulsado del territorio panameño mediante un vuelo comercial con destino a Venezuela, su país de origen.
El caso se suma a las acciones de las autoridades panameñas dirigidas a reforzar los controles migratorios y la seguridad dentro del país ante la posible presencia de personas vinculadas a organizaciones criminales transnacionales.
El SNM ha informado previamente sobre otros casos de ciudadanos señalados presuntamente por sus vínculos con el Tren de Aragua.