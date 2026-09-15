Migración expulsa de Panamá a venezolano presuntamente vinculado al Tren de Aragua

El Servicio Nacional de Migración (SNM) expulsó de Panamá a un ciudadano de nacionalidad venezolana, quien presuntamente estaría vinculado con la organización criminal transnacional Tren de Aragua.

De acuerdo con la información suministrada por la entidad, el ciudadano habría evadido los puestos de control migratorio al momento de ingresar a Panamá.

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Migración expulsa de Panamá a venezolano vinculado al Tren de Aragua

El Servicio Nacional de @migracionpanama llevó a cabo la expulsión de un ciudadano de nacionalidad venezolano, quien presuntamente está vinculado con la organización criminal transnacional Tren de Aragua, la cual es considerada grupo terrorista.



Añade que esta persona había… pic.twitter.com/n47MwCJfXT — Telemetro Reporta (@TReporta) September 15, 2026

Tras las diligencias correspondientes, el extranjero fue expulsado del territorio panameño mediante un vuelo comercial con destino a Venezuela, su país de origen.

El caso se suma a las acciones de las autoridades panameñas dirigidas a reforzar los controles migratorios y la seguridad dentro del país ante la posible presencia de personas vinculadas a organizaciones criminales transnacionales.

El SNM ha informado previamente sobre otros casos de ciudadanos señalados presuntamente por sus vínculos con el Tren de Aragua.