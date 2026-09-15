Panamá Nacionales -  15 de septiembre de 2026 - 13:19

Migración expulsa de Panamá a venezolano presuntamente vinculado al Tren de Aragua

Migración expulsó de Panamá a un venezolano presuntamente vinculado al Tren de Aragua. El ciudadano fue enviado a Venezuela en un vuelo comercial.

Migración expulsa de Panamá a venezolano 

Migración expulsa de Panamá a venezolano 

@TReporta

De acuerdo con la información suministrada por la entidad, el ciudadano habría evadido los puestos de control migratorio al momento de ingresar a Panamá.

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Migración expulsa de Panamá a venezolano vinculado al Tren de Aragua

Tras las diligencias correspondientes, el extranjero fue expulsado del territorio panameño mediante un vuelo comercial con destino a Venezuela, su país de origen.

El caso se suma a las acciones de las autoridades panameñas dirigidas a reforzar los controles migratorios y la seguridad dentro del país ante la posible presencia de personas vinculadas a organizaciones criminales transnacionales.

El SNM ha informado previamente sobre otros casos de ciudadanos señalados presuntamente por sus vínculos con el Tren de Aragua.

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