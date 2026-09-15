James Rodríguez dice adiós a Colombia: "Llegó el momento"

La estrella colombiana James Rodríguez anunció este martes su retiro de la selección de Colombia, poniendo fin a una etapa de 15 años en la que se convirtió en una de las principales figuras del fútbol de su país.

El mediocampista, de 35 años, comunicó su decisión a través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, en el que agradeció a los aficionados y recordó los momentos que vivió defendiendo la camiseta de Colombia.

“Me voy tranquilo porque sé que lo di absolutamente todo (...) A toda Colombia, gracias”, expresó James Rodríguez en el video. “Me voy tranquilo porque sé que lo di absolutamente todo (...) A toda Colombia, gracias”, expresó James Rodríguez en el video.

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Posteriormente, el futbolista compartió un mensaje de despedida en sus redes sociales:

“Llegó el momento. Gracias por cada partido, cada alegría, cada lágrima y cada sueño compartido. Defender los colores de la selección Colombia fue uno de los mayores honores de mi vida. Gracias, Colombia. Para siempre”. “Llegó el momento. Gracias por cada partido, cada alegría, cada lágrima y cada sueño compartido. Defender los colores de la selección Colombia fue uno de los mayores honores de mi vida. Gracias, Colombia. Para siempre”.

Una carrera marcada por la selección de Colombia

Llegó el momento.



Gracias por cada partido, cada alegría, cada lágrima y cada sueño compartido.



Defender los colores de la selección Colombia fue uno de los mayores honores de mi vida.



Gracias, Colombia. Para siempre. pic.twitter.com/AlRxMgtFeI — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) September 15, 2026

James Rodríguez puso fin así a una trayectoria internacional en la que tuvo un papel destacado con la selección colombiana y se consolidó como uno de los futbolistas más reconocidos de la historia reciente del país.

Su despedida llega después de más de una década representando a Colombia en competencias internacionales y dejando momentos que marcaron a varias generaciones de aficionados.

El anuncio del jugador cierra oficialmente su etapa con la selección y deja atrás 15 años de historia con la camiseta de Colombia.