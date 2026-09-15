James Rodríguez dice adiós a Colombia: "Llegó el momento"

La estrella colombiana James Rodríguez anunció este martes su retiro de la selección de Colombia, poniendo fin a una etapa de 15 años en la que se convirtió en una de las principales figuras del fútbol de su país.
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Posteriormente, el futbolista compartió un mensaje de despedida en sus redes sociales:
Una carrera marcada por la selección de Colombia
James Rodríguez puso fin así a una trayectoria internacional en la que tuvo un papel destacado con la selección colombiana y se consolidó como uno de los futbolistas más reconocidos de la historia reciente del país.
Su despedida llega después de más de una década representando a Colombia en competencias internacionales y dejando momentos que marcaron a varias generaciones de aficionados.
El anuncio del jugador cierra oficialmente su etapa con la selección y deja atrás 15 años de historia con la camiseta de Colombia.