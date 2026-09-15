Panamá Nacionales -  15 de septiembre de 2026 - 14:36

Migración habilita carné digital para extranjeros en Panamá: así puedes verlo desde tu celular

Migración habilitó el carné digital para residentes extranjeros en Panamá. Conoce cómo acceder, visualizarlo y qué hacer si aparece un aviso.

Carné digital Migración Panamá

Carné digital Migración Panamá

@migracionpanama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Servicio Nacional de Migración (SNM) informó que los residentes extranjeros en Panamá ya pueden visualizar su carné migratorio en formato digital, como parte del proceso de transformación digital de los servicios de la institución.

El documento digital puede consultarse desde un teléfono móvil o una computadora a través de la plataforma Migración en Línea y cuenta con un código QR que permite realizar una validación rápida y segura.

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¿Cómo visualizar el carné digital de Migración?

Los residentes extranjeros que deseen acceder a su carné digital deben seguir estos pasos:

  • Ingresar al sitio web del Servicio Nacional de Migración: migracion.gob.pa desde un teléfono móvil o computadora.
  • Dirigirse a la sección “Migración en Línea”, ubicada en el lado derecho de la pantalla.
  • Entrar en “Solicitudes”.
  • Seleccionar la opción “Carné Digital”.
  • Si aún no tienes una cuenta, elegir “Crear cuenta” y registrarse como solicitante.
  • Completar los datos solicitados y crear una contraseña segura.
  • Tras completar el registro, recibirás un correo electrónico en la dirección proporcionada para activar la cuenta.
  • Una vez activada la cuenta, iniciar sesión y seleccionar “Carné Migratorio”.

Al ingresar, el usuario podrá visualizar y mostrar su carné digital junto con el código QR, que permite verificar la autenticidad del documento.

¿Qué pasa si aparece un aviso en el carné digital?

Migración advirtió que, si al visualizar el documento aparece un cintillo o aviso, el usuario deberá acudir a la Sede Principal del Servicio Nacional de Migración para actualizar sus datos biométricos. Este proceso de actualización de datos no tiene ningún costo.

El carné digital no se puede descargar

El SNM también aclaró que el carné digital no puede ser descargado. Por ello, cada vez que el usuario necesite visualizarlo, deberá iniciar sesión nuevamente en la plataforma para acceder al documento y mostrar el código QR correspondiente.

La medida forma parte de la digitalización de los procesos del Servicio Nacional de Migración y busca facilitar el acceso de los residentes extranjeros a su documentación migratoria.

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