Ley 226: estos son los beneficios y descuentos para jubilados que están en discusión

Estos son los beneficios y descuentos que están bajo análisis

El esquema de descuentos y beneficios para jubilados y pensionados en Panamá podría ser ajustado tras una nueva reunión entre el Gobierno Nacional, dirigentes de gremios de jubilados, diputados y representantes del sector privado.

Durante el encuentro se analizaron distintas propuestas para modificar el esquema de beneficios para los adultos mayores y establecer descuentos que respondan de manera más directa a sus necesidades.

Contenido de interés: Ley 226: ¿qué beneficios y descuentos podrían cambiar para los jubilados?

Estos son los beneficios y descuentos que están bajo análisis

Entre los productos y servicios que se planteó considerar dentro de un eventual nuevo esquema se encuentran:

Energía eléctrica.

Transporte público.

Telefonía.

Servicios de salud.

Pañales para adultos mayores.

Sillas de ruedas.

Andaderas y otros artículos de apoyo.

También se analizaron los descuentos relacionados con turismo y hotelería. Sobre este punto, durante la reunión se planteó que algunos de estos beneficios no representan necesariamente una ayuda directa para los adultos mayores que enfrentan mayores necesidades económicas.

Este martes se desarrolló en el Palacio de Las Garzas la segunda reunión para analizar alternativas al proyecto de ley 226 sobre descuentos a jubilados y pensionados en Panamá, con la participación de dirigentes de gremios de jubilados y representantes del sector privado.



El… pic.twitter.com/QQEOPrCIeS — Telemetro Reporta (@TReporta) September 15, 2026

La discusión busca determinar cuáles beneficios tienen mayor impacto para los jubilados y pensionados y cuáles deberían ser revisados dentro del esquema que se analiza.

¿Ya cambiaron los descuentos de los jubilados?

No. Hasta el momento, los descuentos y beneficios no han cambiado como resultado de esta reunión. Las propuestas forman parte de una etapa de análisis y coordinación entre el Gobierno Nacional, los jubilados, la Asamblea Nacional y representantes del sector privado.

Las partes evalúan qué descuentos deben mantenerse, cuáles podrían modificarse y qué nuevos beneficios deberían priorizarse, especialmente aquellos relacionados con servicios esenciales y productos de apoyo para los adultos mayores.

El objetivo planteado por el Gobierno es alcanzar una propuesta que permita establecer un esquema de descuentos más justo para los jubilados y pensionados de Panamá, procurando al mismo tiempo que las medidas no afecten de manera desproporcionada a las micro y pequeñas empresas.