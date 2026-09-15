Ley 226: ¿qué beneficios y descuentos podrían cambiar para los jubilados?

El esquema de descuentos y beneficios para jubilados y pensionados en Panamá podría ser ajustado luego de una nueva reunión entre el Gobierno Nacional, dirigentes de gremios de jubilados, diputados y representantes del sector privado. Las alternativas para modificar o reemplazar el proyecto de ley 226 fueron analizadas este martes durante la segunda reunión de coordinación, realizada en el Salón Paz del Palacio de Las Garzas.

El encuentro busca dar seguimiento a la iniciativa del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien planteó encontrar una solución a los cuestionamientos surgidos alrededor del proyecto y establecer un esquema de descuentos que responda a las necesidades de los jubilados, sin generar una afectación desproporcionada a las micro y pequeñas empresas.

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¿Qué descuentos para jubilados están bajo análisis?

Durante la reunión se intercambiaron propuestas para ajustar el esquema de beneficios y descuentos para los adultos mayores.

Entre los servicios y productos que se planteó considerar están:

Energía eléctrica.

Transporte público.

Telefonía.

Servicios de salud.

Pañales para adultos mayores.

Sillas de ruedas.

Andaderas y otros artículos de apoyo.

*Gobierno, jubilados y empresarios analizan cómo afinar el esquema de descuentos para la tercera edad, y hacerlo más justo*



Las alternativas para ajustar o reemplazar el proyecto de ley 226 sobre descuentos a jubilados y pensionados en Panamá fueron analizadas este martes en el… pic.twitter.com/kLsvKjGGc5 — Astrid Salazar (@as_salazar) September 15, 2026

Los participantes también analizaron los descuentos relacionados con actividades de turismo y hotelería, debido a que algunos de estos beneficios no necesariamente representan una ayuda directa para los adultos mayores con mayores necesidades económicas.

Gobierno busca equilibrio entre jubilados y empresas

La discusión reúne a representantes de los jubilados y del sector privado con el objetivo de encontrar un mecanismo que permita mantener beneficios para los adultos mayores y, al mismo tiempo, evitar que las nuevas disposiciones afecten de manera significativa a las pequeñas y medianas empresas.

Esta segunda reunión fue coordinada por la viceministra de la Presidencia, Virna Luque, y contó con la participación de la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda; el diputado proponente del proyecto de ley, Javier Sucre; la viceministra de Economía, Eida Sáiz, y el asesor presidencial Ricardo Fábrega.

También participaron dirigentes de gremios de jubilados como Guillermo Cortés, Roberto López, Santiago Miranda y Telva Núñez de Córdoba, además de representantes del sector empresarial.

Entre ellos estuvieron el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Aurelio Barría; la presidenta de Fedecámaras, Alicia Jiménez, y Orlando Pérez, en representación de la Unión Nacional de Propietarios de Farmacias.