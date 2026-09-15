Fútbol Deportes -  15 de septiembre de 2026 - 11:13

El Camp Nou será sede de la final de la Champions League 2029 en Barcelona

El estadio FC Barcelona, Spotify Camp Nou volverá a recibir una final de la Champions League 30 años después.

La Champions League en el Spotify Camp Nou

La Champions League en el Spotify Camp Nou

EFE/(Archivo)/Alberto Estévez

El Camp Nou volverá a ser protagonista del fútbol europeo y, para ese entonces, deberá estar completamente remodelado.

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¿Conoce un poco más de el Spotify Camp Nou?

El Camp Nou en 1999 fue escenario de una final de la Champions League, en la que el Manchester United se impuso al Bayern de Múnich.

El lugar tendrá una capacidad aproximada de 105.000 espectadores, lo que lo posicionará nuevamente como uno de los estadios deportivos más grandes de Europa.

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Finalmente, el Camp Nou con su remodelación busca recuperar su lugar como una de las canchas más importantes del fútbol mundial.

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