Sorteo de la Champions League 2026-27: así quedaron los bombos y estas son las reglas de la fase liga

La Champions League 2026-27 conocerá este jueves 27 de agosto a los rivales de los 36 clubes que disputarán la fase liga de la competición europea. El sorteo se realizará en Mónaco a partir de las 18:00 CET y definirá los ocho rivales que tendrá cada equipo en esta primera etapa del torneo.

El formato de la fase liga se mantiene con 36 equipos , y cada club disputará ocho partidos: cuatro como local y cuatro como visitante .

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¿Cómo funciona el sorteo de la Champions League?

Los 36 equipos fueron distribuidos en cuatro bombos de nueve clubes, de acuerdo con su coeficiente UEFA.

Cada equipo tendrá:

8 rivales en total .

. 4 partidos como local .

. 4 partidos como visitante .

. 2 rivales de cada bombo, uno en casa y otro fuera.

Además, existen restricciones para evitar determinados enfrentamientos. No podrán enfrentarse dos equipos de la misma asociación nacional y un club no podrá tener más de dos rivales procedentes de una misma asociación.

Estos son los bombos de la Champions League 2026-27

Bombo 1

Paris Saint-Germain

Bayern Múnich

Real Madrid

Liverpool

Inter de Milán

Manchester City

Arsenal

Barcelona

Atlético de Madrid

Bombo 2

Borussia Dortmund

Roma

Sporting CP

Aston Villa

Porto

Manchester United

Club Brugge

Real Betis

PSV Eindhoven

Bombo 3

Feyenoord

Lille

Bodø/Glimt

Napoli

RB Leipzig

Villarreal

Fenerbahçe

Shakhtar Donetsk

Galatasaray

Bombo 4

Slavia Praga

Slovan Bratislava

Stuttgart

AEK Atenas

LASK

Como

Lens

Viking

Sabah

Esta distribución corresponde a la lista oficial publicada por UEFA para el sorteo de la fase liga 2026/27.

¿Cuándo comenzará la Champions League?

Una vez realizado el sorteo, los clubes conocerán sus ocho rivales. UEFA informó que el calendario completo, con fechas y horarios de los partidos, será comunicado a más tardar el sábado 29 de agosto.

La primera jornada de la fase liga está programada para disputarse entre el 8 y el 10 de septiembre de 2026. Las ocho jornadas están previstas de la siguiente manera:

Jornada 1: 8-10 de septiembre de 2026.

8-10 de septiembre de 2026. Jornada 2: 13-14 de octubre.

13-14 de octubre. Jornada 3: 20-21 de octubre.

20-21 de octubre. Jornada 4: 3-4 de noviembre.

3-4 de noviembre. Jornada 5: 24-25 de noviembre.

24-25 de noviembre. Jornada 6: 8-9 de diciembre.

8-9 de diciembre. Jornada 7: 19-20 de enero de 2027.

19-20 de enero de 2027. Jornada 8: 27 de enero de 2027.

Un detalle importante para los aficionados

El sorteo no significa que todos los equipos puedan enfrentarse libremente contra cualquier club de los bombos. El sistema automatizado de UEFA irá asignando los rivales mientras comprueba que se cumplen todas las condiciones establecidas para la competición.

Por eso, un equipo puede recibir rivales de gran nivel incluso desde los primeros bombos, pero el software deberá respetar las restricciones por país y la distribución de partidos de local y visitante.