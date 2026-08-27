CSS Nacionales -  27 de agosto de 2026 - 08:56

CSS: más de 6,000 jubilados continúan trabajando en la institución

El director de la CSS informó que estos colaboradores superan los 65 años y que todas las entidades deben buscar alternativas para remunerar su retiro.

Director de la Caja de Seguro Social (
Director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon. CSS
Ana Canto
Por Ana Canto

El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, sustentó el presupuesto de la institución para la vigencia fiscal 2027 y compartió los principales retos financieros de su gestión. Entre los desafíos expuestos, destacó la situación de más de 6,000 jubilados que continúan laborando en la entidad bajo el estatus de personal permanente.

El funcionario informó que estos colaboradores superan los 65 años y que todas las entidades deben buscar alternativas para remunerar su retiro del sistema laboral, con el objetivo de permitir el ingreso de jóvenes profesionales.

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Asimismo, afirmó que existe personal administrativo que "calienta banca" y no cumple con sus funciones, por lo que se debe analizar también su salida de la institución.

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La presencia de jubilados y adultos mayores en las planillas estatales también fue abordada durante las vistas presupuestarias del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), donde el ministro Roberto Linares solicitó el apoyo de la Asamblea Nacional para atender esta situación.

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