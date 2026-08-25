Panamá Nacionales -  25 de agosto de 2026 - 16:58

CSS aclara caso de historial laboral irregular y anuncia corrección en la cuenta de la asegurada

Mientras el Ministerio Público adelanta las diligencias correspondientes, la CSS procederá a realizar las correcciones en la cuenta asegurada.

CSS aclara caso de historial laboral irregular y anuncia corrección en la cuenta de la asegurada.

CSS aclara caso de historial laboral irregular y anuncia corrección en la cuenta de la asegurada.

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Ana Canto
Por Ana Canto

La Caja de Seguro Social (CSS) informó sobre los primeros avances de la investigación iniciada este lunes, luego de que una asegurada reportara registros laborales irregulares en su historial de cuotas.

Las auditorías técnicas confirmaron que la inconsistencia corresponde a la acreditación de una cuota del mes de diciembre de 2023 y no de un año completo, como se había afirmado.

La investigación preliminar estableció que el error se originó en diciembre de 2023 debido a la confusión entre dos números de cédula que diferían únicamente por un dígito. Aunque la falla fue detectada e investigada en su momento, no se realizó la corrección correspondiente en el sistema.

La asegurada identificó la inconsistencia al consultar su historial en el portal Mi Caja Digital. La entidad destacó que este canal permite a cada cotizante revisar su información de manera periódica y reportar directamente cualquier dato que requiera verificación o ajuste.

Mientras el Ministerio Público adelanta las diligencias correspondientes, la CSS procederá a realizar las correcciones en la cuenta individual de la cotizante con base en los soportes recabados. Asimismo, la institución reiteró su compromiso de colaborar con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos.

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