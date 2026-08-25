Selección Femenina de Panamá jugará dos amistosos ante Nueva Zelanda en el Rommel

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) anunció los partidos amistosos internacionales que disputará la Selección Mayor Femenina ante su similar de Nueva Zelanda, los días 10 y 13 de octubre de 2026 en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en la ciudad de Panamá.

Estos compromisos corresponderán a la fecha FIFA de octubre y serán los últimos encuentros previos a la eliminatoria mundialista de noviembre frente a Canadá, instancia en la que Panamá buscará clasificar a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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Panamá, que enfrentará por primera vez a Nueva Zelanda en esta categoría, viene de disputar dos amistosos ante Jamaica en junio, por lo que la entrenadora María Antonia "Toña" Is podrá continuar con la preparación del equipo nacional.

Calendario de partidos:

Primer partido: Sábado 10 de octubre a las 4:00 p. m. en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Segundo partido: Martes 13 de octubre a las 7:30 p. m. en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Próximamente se brindará información sobre la venta de boletos y otros detalles de los encuentros.