Panamá pisa fuerte en los Women in Tech Latam Awards con ocho finalistas

Panamá cuenta con ocho finalistas en los Women in Tech Latam Awards 2026, entre ellas, la actual administradora electa de la ACP, Ilya Espino de Marotta, Karin Sempf Fundadora de Innova-Nation y la estudiante de secundaria Samantha Matos.

El Women in Tech es una organización global dedicada a cerrar la brecha de género y promover la participación de mujeres y niñas en tecnología. que ha escogido a panameñas en casi todas las categorías de la competencia regional.

Este jueves 27 de agosto, en Cartagena, Colombia, se celebrarán los Women in Tech LATAM Awards 2026, donde se conocerán las ganadoras de América Latina. Destacan Samantha Valentina Matos Gutiérrez, quien con tan solo 16 años y siendo aún una estudiante de secundaria, representa a una nueva generación de jóvenes panameñas que está descubriendo en STEM, la tecnología y la innovación herramientas para construir su futuro y generar impacto. También se encuentra Andrea González, quien desde The Westin Panama, ha respaldado iniciativas facilitando espacios y apoyo para encuentros, actividades y programas dirigidos a fortalecer la comunidad de mujeres en tecnología.

Por su parte, Jeanette Shakalli de Fundapromat, ha trabajado para transformar la manera en que niños, jóvenes y familias se relacionan con las matemáticas, con iniciativas como los Math Carnivals. También se encuentra Susana Lau Hou de EtyaLab, referente en el ecosistema Web3, quien ha impulsado el conocimiento y la adopción de tecnologías emergentes, contribuyendo a acercar conceptos como blockchain y los nuevos modelos de economía digital a una audiencia más amplia.

A su vez, Dalia Chávez de Exploradores del Conocimiento, quien representa una visión de la educación en la que aprender significa descubrir, experimentar y atreverse a crear, promoviendo experiencias educativas que acercan a niños y jóvenes a la ciencia, la tecnología y la innovación, contribuyendo a formar nuevas generaciones.

Yoselin Vos Castro de la Asociación Panameña de Derecho y Nuevas Tecnologías, quien ha participado en procesos fundamentales para la transformación digital de Panamá, a través del desarrollo del Sistema Automatizado de Gestión Judicial.

La fundadora de Innova Nation y cofundadora de Ella Invierte, Karin Sempf, ha convertido la educación para la innovación y el emprendimiento en una plataforma de transformación para miles de jóvenes. A través de Innova Nation, su trabajo ha impactado a más de 20,000 estudiantes, otorgado más de 8,500 becas, construido más de 100 alianzas estratégicas y colaborado con más de 450 escuelas en Panamá.

Su liderazgo demuestra el poder multiplicador que tiene invertir en las capacidades de las nuevas generaciones. Y por último Ilya Espino de Marotta, administradora del Canal de Panamá, quien ha ocupado posiciones de enorme responsabilidad y tuvo un papel destacado en uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país: la ampliación del Canal. Su carrera ha abierto camino para otras mujeres en ingeniería, infraestructura y liderazgo ejecutivo, convirtiéndola en referente para nuevas generaciones.

En esta quinta edición de los Women in Tech" LATAM Awards, también se cuenta con la participación de destacados profesionales panameños como parte del jurado regional: Porfirio Chen, Manuel Lorenzo, Mariana Quirós y Mariela Castillo representan la experiencia, liderazgo y conocimiento del ecosistema de tecnología, innovación y desarrollo empresarial aportan una mirada diversa y rigurosa al proceso de evaluación de estos premios.