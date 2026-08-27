Metro de Panamá y MiBus suspenden recargas de tarjetas: estos son los servicios afectados, incluida la banca en línea

Los usuarios del Metro de Panamá y MiBus deberán anticipar sus recargas este fin de semana, debido a una actualización del sistema que suspenderá temporalmente el servicio en todos los canales disponibles, incluida la banca en línea.

La suspensión comenzará a las 9:00 p.m. del sábado 29 de agosto de 2026 y se extenderá hasta las 4:00 a.m. del domingo 30 de agosto, para un total de siete horas.

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La interrupción forma parte del proceso de migración del sistema de recargas hacia una nueva plataforma en la nube, desarrollado por SONDA.

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¿Dónde no se podrá recargar la tarjeta?

Este fin de semana suspenderán las recargas de tarjetas de @elmetrodepanama y Metro Bus, para culminar con el proceso de actualización del sistema de pago de transporte público, informó la empresa Sonda.



El sistema de recargas estará suspendido desde el sábado 29 de agosto a las… pic.twitter.com/IfJHbXVK2o — Telemetro Reporta (@TReporta) August 27, 2026

Durante las siete horas de suspensión, los usuarios no podrán realizar recargas a través de:

Taquillas.

Máquinas de recarga.

Comercios y puntos de venta.

Banca en línea.

Otros canales electrónicos habilitados.

Por esta razón, las autoridades recomiendan a los usuarios recargar sus tarjetas antes de las 9:00 p.m. del sábado.

¿Qué pasará cuando utilice la tarjeta por primera vez?

SONDA advirtió que, después de la migración, el primer contacto de la tarjeta con un validador podría tardar unos segundos adicionales en procesarse.

La empresa explicó que esto será normal y ocurrirá una sola vez, debido a que el validador deberá ajustar la tarjeta al nuevo sistema en la nube. Posteriormente, el proceso deberá realizarse con normalidad.

¿Qué beneficios tendrá el nuevo sistema?

La migración busca modernizar el sistema de pagos del transporte público y facilitar las recargas para los usuarios.

Entre los beneficios anunciados están:

Recargas directas e inmediatas , sin necesidad de activarlas posteriormente en tótems.

, sin necesidad de activarlas posteriormente en tótems. Mayor protección del saldo en caso de que la tarjeta se dañe o se extravíe.

Posibilidad de pagar utilizando tarjetas de débito y crédito .

. Integración de billeteras digitales .

. Próximamente, opción de pago mediante códigos QR.

Víctor Betancourt, gerente general de SONDA, señaló que la migración representa una transformación del sistema de movilidad hacia un ecosistema de pagos inteligente, con el objetivo de reducir filas y pasos intermedios.