Mulino anuncia rehabilitación de planta potabilizadora de Pacora y sistemas Cabra

El presidente de la República , José Raúl Mulino , entregó este viernes las órdenes de proceder para la rehabilitación de la planta potabilizadora de Pacora y de los sistemas de captación de agua cruda de las plantas Cabra 1 y Cabra 2.

De acuerdo con la información oficial, estos proyectos buscan mejorar la capacidad de los sistemas de abastecimiento de agua y beneficiarán a más de 300 mil habitantes de los corregimientos de Pacora, Las Garzas, Rancho Café y Tanara.

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Presidente Mulino: ¿Qué proyectos serán rehabilitados?

Los trabajos contemplan dos intervenciones principales:

La rehabilitación de la planta potabilizadora de Pacora .

. La rehabilitación de los sistemas de captación de agua cruda de las plantas Cabra 1 y 2.

Estas obras están orientadas a fortalecer la infraestructura relacionada con la producción y distribución de agua potable para las comunidades del sector este de la provincia de Panamá.

El presidente de la República, @JoseRaulMulino, entregó este viernes las órdenes de proceder para para rehabilitar la planta potabilizadora de Pacora, y los sistemas de captación de agua cruda de las plantas Cabra 1 y 2, proyectos que beneficiarán a más de 300 mil habitantes de… pic.twitter.com/llvJdsQFGa — Telemetro Reporta (@TReporta) August 27, 2026

Más de 300 mil personas serán beneficiadas

Según lo informado, los proyectos tendrán impacto directo en residentes de Pacora, Las Garzas, Rancho Café y Tanara, donde más de 300 mil habitantes se beneficiarán de la rehabilitación de estas instalaciones.

La entrega de las órdenes de proceder permite avanzar hacia la ejecución de las obras, con las que se busca fortalecer el suministro de agua potable y mejorar las condiciones de la infraestructura existente.