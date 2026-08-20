Mulino es nombrado académico honorario de la Academia Panameña de la Lengua

El presidente de la República, José Raúl Mulino , recibió un reconocimiento al mérito y fue nombrado académico honorario de la Academia Panameña de la Lengua (APL), durante un acto conmemorativo por los 100 años de esta institución.

El mandatario, quien asistió acompañado de su esposa, Maricel Cohen de Mulino, destacó la importancia de la lengua como elemento fundamental de la identidad panameña y de la construcción de la sociedad.

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Durante su intervención, Mulino señaló que, al igual que la población constituye uno de los componentes del Estado nacional, el lenguaje contribuye a darle identidad, establecer características y facilitar la construcción de propuestas colectivas.

Mulino destaca la historia de la Academia Panameña de la Lengua

El presidente hizo un recorrido por la historia de la institución y recordó a algunas de las figuras que estuvieron vinculadas con la Academia Panameña de la Lengua desde su establecimiento en 1926. Entre los nombres mencionados estuvieron Jeptha B. Duncan, Belisario Porras, Octavio Méndez Pereira, Eusebio A. Morales, José Dolores Moscote, Demetrio Fábrega y Narciso Garay.

La Academia Panameña de la Lengua celebró sus 100 años. El presidente de la República, @JoseRaulMulino estuvo presente en el evento. pic.twitter.com/fJ1casHZ7s — Telemetro Reporta (@TReporta) August 20, 2026

Mulino destacó el aporte de estas figuras a uno de los componentes fundamentales de la identidad nacional. También resaltó la contribución de escritores panameños que enriquecieron el idioma y la literatura, entre ellos Ricardo Miró, Amelia Denis de Icaza, Demetrio Korsi, Rogelio Sinán, José Franco, Gil Blas Tejeira, Demetrio Herrera Sevillano y Diana Morán.

Inteligencia artificial, uno de los retos para el idioma español

Durante su discurso, Mulino también se refirió a los desafíos que enfrenta actualmente el idioma español.

El mandatario señaló que la lengua es un organismo vivo que crece y se transforma con los aportes de la sociedad, pero advirtió sobre los retos derivados de los cambios tecnológicos y de la incorporación de nuevos términos y formas de expresión.

“La Academia ha enfrentado retos, la posibilidad de mantener los preceptos de la lengua, sus reglas, normas y principios gramaticales, y asimilar a su vez los cambios que van surgiendo. Hoy la inteligencia artificial es uno de esos retos”, afirmó. “La Academia ha enfrentado retos, la posibilidad de mantener los preceptos de la lengua, sus reglas, normas y principios gramaticales, y asimilar a su vez los cambios que van surgiendo. Hoy la inteligencia artificial es uno de esos retos”, afirmó.

Academia Panameña de la Lengua anuncia Congreso Internacional de 2028

El director de la Academia Panameña de la Lengua, Jorge E. Ritter, destacó la determinación de las figuras que fundaron la institución y de quienes han formado parte de ella a lo largo de su historia. Ritter señaló que, aunque el papel de las academias ha cambiado con el tiempo, su lema “limpia, fija y da esplendor” continúa vigente.

¿Cuándo se fundó la Academia Panameña de la Lengua?

La Academia Panameña de la Lengua fue establecida el 12 de mayo de 1926, después de la aprobación de la Real Academia Española. Samuel Lewis García de Paredes fue designado como su primer director, mientras que la fundación de la institución fue impulsada por Ricardo J. Alfaro.

La corporación desarrolla actividades relacionadas con la conservación y estudio del español en Panamá, además de atender consultas lingüísticas y ofrecer seminarios dirigidos, entre otros, a periodistas y docentes.