Minsa emite alerta por venta de DERMOCLEAN y DAYLI sin registro sanitario

El Ministerio de Salud (Minsa) alertó a la población sobre la comercialización ilegal de productos cosméticos que no cuentan con los requisitos sanitarios establecidos por la legislación panameña.

A través de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, la entidad informó que durante las acciones de vigilancia y control sanitario fueron detectados productos cuyas etiquetas indican que son fabricados por E&M Chemical Int., empresa que, según el Minsa, no cuenta con Licencia de Operación ni Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

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Por esta razón, los productos identificados tampoco cuentan con el registro sanitario correspondiente, indicó la autoridad sanitaria.

Estos son los productos cosméticos identificados por el Minsa

El @MINSAPma, a través de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, alertó a la población panameña sobre la comercialización ilegal de productos cosméticos que no cumplen con los requisitos sanitarios exigidos por la ley.



Se detectaron productos etiquetados como fabricados por… pic.twitter.com/SK5Kk6sSli — Telemetro Reporta (@TReporta) August 19, 2026

La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas identificó los siguientes productos:

DERMOCLEAN: jabón antiséptico antibacterial líquido, en presentaciones de 100 y 200 ml .

jabón antiséptico antibacterial líquido, en presentaciones de . DAYLI: jabón de manos, presentación de 525 ml.

El Minsa recomendó a la población no adquirir, utilizar ni distribuir estos productos.

Asimismo, exhortó a distribuidores, comercializadores y establecimientos a suspender inmediatamente su venta y distribución.

Detectan venta de productos por redes sociales

La autoridad sanitaria también informó que detectó la promoción y comercialización de productos cosméticos, desinfectantes y antisépticos a través de redes sociales. Según el Minsa, estas actividades se realizan mediante la cuenta “emmchemical”, con el perfil “E&MM CHEMICAL”.

La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas señaló que este establecimiento tampoco figura en el registro de establecimientos autorizados por la entidad y que, por tanto, los productos promocionados no cuentan con los requisitos sanitarios correspondientes.

Minsa recomienda no comprar cosméticos sin verificar su procedencia

Ante esta situación, el Minsa pidió a la población evitar la compra de cosméticos en la calle, redes sociales o páginas de Internet que no permitan verificar su procedencia, fabricación, almacenamiento y transporte. La entidad recomienda comprobar siempre que el producto cuente con un registro sanitario vigente antes de adquirirlo.

La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas dispone de herramientas oficiales para consultar y validar la información relacionada con los registros sanitarios de los productos.

¿Qué hacer si encuentra estos productos a la venta?

El Minsa exhortó a la ciudadanía a reportar a los establecimientos o personas que comercialicen estos productos. Los reportes pueden realizarse a través de la página de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas o mediante el teléfono 501-0306.

La autoridad sanitaria mantiene mecanismos de vigilancia y cosmetovigilancia para recibir información relacionada con productos que puedan representar incumplimientos de las normas sanitarias.

¿Qué hacer si presentó una reacción después de usar un producto?

Si una persona presenta una reacción adversa que considere relacionada con el uso de alguno de estos productos, el Minsa recomienda acudir a la instalación de salud más cercana.

La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas también cuenta con mecanismos para notificar sospechas de reacciones adversas relacionadas con productos cosméticos.