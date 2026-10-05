Amor Sobre Ruedas: clínica móvil del MINSA recorrerá varias comunidades en octubre

Amor sobre Ruedas: clínica móvil del MINSA. MINSA

Por Orlanys Castellano La clínica móvil Amor Sobre Ruedas del Ministerio de Salud (MINSA) recorrerá diferentes comunidades del país durante octubre, con el objetivo de acercar los servicios de salud a la población y promover la detección temprana del cáncer de mama mediante la realización de mamografías.

Contenido de Interés: Minsa alerta sobre cáncer de mama en hombres: 64 casos registrados desde 2021

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse