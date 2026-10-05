Amor Sobre Ruedas: clínica móvil del MINSA recorrerá varias comunidades en octubre

La clínica móvil Amor Sobre Ruedas del Ministerio de Salud (MINSA) recorrerá diferentes comunidades del país durante octubre, con el objetivo de acercar los servicios de salud a la población y promover la detección temprana del cáncer de mama mediante la realización de mamografías.
¿Dónde estará la clínica móvil Amor Sobre Ruedas?
- 8 de octubre: Parque Herrera, San Felipe.
- 9 de octubre: Super Xtra de Las Acacias, Panamá.
- Del 12 al 16 de octubre: Veraguas, con jornadas en La Peña, La Colorada y La Mata.
- Del 13 al 16 de octubre: Coclé, en distintas comunidades de la provincia.
- 21 de octubre: Chiriquí, durante la inauguración del Parque Pameda.
- 22 y 23 de octubre: Chiriquí, con visitas a Veladero, Retiro, Llano Limón, Bella Vista y Cerro.
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La iniciativa busca facilitar el acceso a las mamografías y acercar este servicio a las comunidades, como parte de las acciones para promover la detección temprana del cáncer de mama.