Mamografías en Panamá: Minsa amplía atención durante octubre y habilita jornadas los sábados

El Ministerio de Salud ( Minsa ) ampliará durante octubre la atención para mamografías en Panamá, con el objetivo de fortalecer la detección temprana del cáncer de mama. La entidad anunció que el servicio estará disponible en 20 instalaciones de salud e incluirá jornadas extraordinarias durante los cinco sábados del mes.

El jefe técnico del Instituto Oncológico Nacional (ION) y encargado de la Jefatura Nacional de Radiología del Minsa, Germán Vergara, explicó que las pacientes interesadas deberán acudir previamente a los centros habilitados para agendar una cita. En el lugar se les indicará la fecha y hora en que deberán presentarse para realizarse el estudio.

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¿Quiénes pueden solicitar una mamografía sin orden médica?

Las mujeres mayores de 40 años podrán acudir a los centros habilitados para solicitar y agendar una mamografía sin necesidad de presentar una orden médica.

En el caso de las mujeres menores de 40 años que presenten algún signo o síntoma de alerta, como un bulto o protuberancia en la mama, retracción del pezón o cambios en la piel, se recomienda acudir primero a una evaluación médica.

El profesional determinará si corresponde realizar una mamografía, un ultrasonido u otro estudio, de acuerdo con cada caso.

También se recomienda prestar especial atención a las mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama, debido a que el médico puede determinar la necesidad de realizar estudios antes de los 40 años.

Para realizarse ultrasonidos mamarios sí se requiere una orden médica.

Mamografías estarán disponibles los cinco sábados de octubre

Como parte de la ampliación de los servicios, las instalaciones habilitadas ofrecerán atención durante los cinco sábados de octubre.

Se estima una capacidad de 20 pacientes por turno cada sábado, dependiendo de la disponibilidad y agenda de cada instalación.

El Minsa aclaró que la atención no será por orden de llegada. Las pacientes deberán acudir primero al centro correspondiente para agendar su cita y recibir la fecha y hora asignadas.

¿Dónde realizarse una mamografía en instalaciones del Minsa?

Aunque el comunicado señala que el servicio estará disponible en 20 instalaciones, en la información suministrada se detallan las siguientes 18:

Hospital Guillermo Sánchez, Isla Colón.

Centro Materno Infantil de Antón, Penonomé.

Hospital Distrital de Aguadulce, antiguo Hospital Marcos Robles.

Policentro de San José.

Hospital de Bugaba, Chiriquí.

Hospital Cecilio Castillero, Herrera.

Minsa-CAPSI de Ocú, Herrera.

Minsa-CAPSI de Pesé, Herrera.

Hospital Regional Anita Moreno, Los Santos.

Hospital Joaquín Pablo Franco, Los Santos.

Minsa-CAPSI de Pedasí, Los Santos.

Policentro Heraclio Barleta de Juan Díaz, Panamá.

Policentro Luis H. Moreno de Parque Lefevre, Panamá.

Minsa-CAPSI de El Coco, Panamá Oeste.

Hospital San Miguel Arcángel, San Miguelito.

Hospital Luis “Chicho” Fábrega, Veraguas.

Minsa-CAPSI La Mata, Veraguas.

Hospital San Francisco Javier de Cañazas, Veraguas.

Vergara informó que las pacientes tendrán seguimiento de sus resultados mediante la plataforma de telemedicina del Minsa.

En los casos en que los estudios evidencien hallazgos que requieran una evaluación adicional, las pacientes recibirán orientación sobre los pasos a seguir y serán referidas a las instalaciones correspondientes, incluidos los servicios de la Caja de Seguro Social (CSS) o el Instituto Oncológico Nacional, según cada caso.

El Minsa reiteró que la detección temprana puede marcar una diferencia en el abordaje del cáncer de mama y recomendó buscar atención médica oportunamente ante cualquier cambio o signo de alerta.