Retienen vehículo con 50 mil cigarrillos en puesto de control en Chiriquí.

Las autoridades retuvieron un vehículo en el Puesto de Control de San Isidro, en Chiriquí , luego de localizar en su interior cinco pacas de cigarrillos durante una verificación.

Conductor y vehículo quedan a disposición de Aduanas

El conductor, un panameño de 30 años, y el vehículo quedaron a disposición de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) para las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la procedencia de los cigarrillos ni se han detallado posibles cargos relacionados con el hallazgo.