Chiriquí Nacionales -  30 de septiembre de 2026 - 18:01

Retienen vehículo con 50 mil cigarrillos en puesto de control en Chiriquí

Autoridades localizaron 50 mil cigarrillos dentro de un vehículo inspeccionado en el Puesto de Control de San Isidro, en Chiriquí.

Retienen vehículo con 50 mil cigarrillos en puesto de control en Chiriquí.

Retienen vehículo con 50 mil cigarrillos en puesto de control en Chiriquí.

Ana Canto
Por Ana Canto

Las autoridades retuvieron un vehículo en el Puesto de Control de San Isidro, en Chiriquí, luego de localizar en su interior cinco pacas de cigarrillos durante una verificación.

Cada paca contenía 10,000 unidades, para un total de 50,000 cigarrillos.

Conductor y vehículo quedan a disposición de Aduanas

El conductor, un panameño de 30 años, y el vehículo quedaron a disposición de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) para las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la procedencia de los cigarrillos ni se han detallado posibles cargos relacionados con el hallazgo.

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