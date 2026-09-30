Panamá Nacionales -  30 de septiembre de 2026 - 17:16

Aprehenden a tres personas por presuntas estafas mediante Marketplace

La Policía Nacional aprehendió a tres personas presuntamente vinculadas a estafas mediante Marketplace y recuperó equipos tecnológicos.

Aprehenden a tres personas por presuntas estafas mediante Marketplace.

Aprehenden a tres personas por presuntas estafas mediante Marketplace.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Policía Nacional aprehendió a tres personas en un centro comercial, presuntamente vinculadas a casos de estafa cometidos a través de plataformas digitales, como parte de las acciones desarrolladas durante el operativo Black Weekend.

Según las investigaciones, estas personas contactaban a sus víctimas mediante Marketplace con el objetivo de adquirir equipos tecnológicos. Al momento de concretar las transacciones, presuntamente realizaban los pagos utilizando dinero falso.

Recuperan equipos tecnológicos relacionados con denuncias

Durante la acción policial fueron recuperados equipos tecnológicos relacionados con denuncias previamente interpuestas por personas afectadas.

Las aprehensiones se realizaron en el marco del operativo Black Weekend, desarrollado por la Policía Nacional.

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