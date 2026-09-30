Aprehenden a tres personas por presuntas estafas mediante Marketplace.

La Policía Nacional aprehendió a tres personas en un centro comercial, presuntamente vinculadas a casos de estafa cometidos a través de plataformas digitales, como parte de las acciones desarrolladas durante el operativo Black Weekend.
Recuperan equipos tecnológicos relacionados con denuncias
Durante la acción policial fueron recuperados equipos tecnológicos relacionados con denuncias previamente interpuestas por personas afectadas.
Las aprehensiones se realizaron en el marco del operativo Black Weekend, desarrollado por la Policía Nacional.