Hospital Santo Tomás estrena sistema automatizado para almacenar y distribuir medicamentos

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Hospital Santo Tomás (HST), inauguró un Sistema Integral de Automatización Farmacéutica para el almacenamiento y distribución de medicamentos, con una inversión de B/.2.9 millones. Según la entidad, con esta tecnología Panamá se convierte en el primer país de Centroamérica en implementar este tipo de transformación en la gestión farmacéutica del sistema público de salud.

La tecnología dará soporte a 729 camas hospitalarias, 32 servicios médicos y 28 salas, con una capacidad de procesamiento de hasta 2,000 dosis o unidades por hora. El sistema abarca las áreas de depósito de medicamentos, cuarto frío, despacho de sala y dosis unitaria.

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El ministro de Salud y presidente del Patronato del Hospital Santo Tomás, Fernando Boyd Galindo, manifestó que el nuevo sistema permitirá almacenar, localizar y registrar información de manera más eficiente, aunque el criterio, el conocimiento y la responsabilidad continuarán en manos de los profesionales.

Por su parte, el director médico del HST, Luis Carlos Bravo, explicó que el Gobierno Nacional invierte B/.2.9 millones debido a que el alcance del sistema responde a la complejidad operativa de la farmacia. El depósito de medicamentos gestiona 450 renglones, con un inventario de alrededor de 300 millones de unidades.

¿Cuáles son los beneficios de la automatización farmacéutica?

Entre los principales beneficios del nuevo sistema se encuentran:

Mayor trazabilidad: permitirá reforzar el seguimiento de los medicamentos.

permitirá reforzar el seguimiento de los medicamentos. Mayor control del inventario: integración de productos almacenados dentro y fuera del sistema automatizado.

integración de productos almacenados dentro y fuera del sistema automatizado. Mayor gestión de vencimientos: identificación y seguimiento de las fechas de caducidad para contribuir a reducir pérdidas.

identificación y seguimiento de las fechas de caducidad para contribuir a reducir pérdidas. Mayor seguridad: contará con herramientas para identificar el producto correspondiente a cada pedido y fortalecer el control durante su preparación.

contará con herramientas para identificar el producto correspondiente a cada pedido y fortalecer el control durante su preparación. Conservación especializada: cuarto frío con capacidad para al menos 90,000 unidades, monitoreo automático entre 2 °C y 8 °C y sistema de alarma.

cuarto frío con capacidad para al menos 90,000 unidades, monitoreo automático entre y sistema de alarma. Unidosis integrada: incluye la preparación, empaque y transporte de medicamentos hacia las salas de hospitalización. Se incorporan 12 carros para el transporte y transferencia de medicamentos de unidosis.

Con la implementación del sistema automatizado, el Hospital Santo Tomás avanza hacia un modelo de gestión farmacéutica con mayores capacidades de automatización.