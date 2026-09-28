Panamá Nacionales -  28 de septiembre de 2026 - 09:21

IFARHU, becas del Concurso General: ¿cuándo será el pago y qué se sabe de las tarjetas?

El IFARHU aún no anuncia la fecha de entrega de tarjetas para becas del Concurso General. Carlos Godoy explicó qué falta por definir para el proceso.

IFARHU - ¿Pago de becas será por cheque o tarjeta?

IFARHU - ¿Pago de becas será por cheque o tarjeta?

@TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Los nuevos beneficiarios de las becas del Concurso General del IFARHU del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) todavía deberán esperar para conocer cuándo recibirán las tarjetas destinadas al cobro de sus beneficios.

Hasta el momento, el IFARHU no ha publicado un calendario específico con las fechas y lugares de distribución de estas tarjetas para los nuevos beneficiarios del Concurso General 2026.

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¿Cuándo será el pago de las becas del Concurso General?

El IFARHU aún no ha anunciado una fecha específica para la entrega de las tarjetas a los nuevos beneficiarios del Concurso General de Becas 2026.

El director general de la institución, Carlos Godoy, explicó que todavía debe establecerse el mecanismo mediante el cual serán distribuidas las tarjetas.

La institución sí cuenta con recursos destinados a estas becas. En agosto, el IFARHU informó que B/.36.4 millones serían destinados al pago de nuevas becas del Concurso General 2026 y compromisos pendientes de años anteriores.

¿Qué se sabe de las tarjetas por el IFARHU?

Godoy ha indicado que los beneficiarios del Concurso General podrán realizar retiros de efectivo mediante las tarjetas, a diferencia de las condiciones establecidas para otros programas como el PASE-U.

También está pendiente definir el mecanismo de entrega para beneficiarios universitarios.

Por ahora, los beneficiarios deben mantenerse atentos a los canales oficiales del IFARHU para conocer las fechas, lugares y procedimiento de distribución de las tarjetas.

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