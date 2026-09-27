IMHPA advierte: las lluvias podrían recuperarse en octubre, pero el panorama cambiará después

El mes de septiembre cerrará con un déficit de lluvias del 60 % en la vertiente del Pacífico panameño, según informó Luz Graciela de Calzadilla, directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) , quien advirtió además sobre las condiciones que podrían presentarse durante los próximos meses ante los efectos de El Niño.

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¿Qué pasará con las lluvias en Panamá durante los próximos meses?

De Calzadilla señaló que durante octubre podría producirse cierta recuperación de las precipitaciones; sin embargo, explicó que el panorama cambiaría a medida que se aproxime la temporada seca.

Luz Graciela de Calzadilla, directora del @imhpapma, explicó que los efectos del Fenómeno de El Niño se reflejan tanto en las las lluvias, como las temperaturas, aumentando hasta en 2 y 3 °C los índices de calor. pic.twitter.com/n9MpFrwE46 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 27, 2026

“En octubre podemos recuperar algo de lluvias; en noviembre, en la segunda quincena, comenzamos a escasear verdaderamente las lluvias, y en diciembre nos secamos”, explicó la directora del IMHPA. “En octubre podemos recuperar algo de lluvias; en noviembre, en la segunda quincena, comenzamos a escasear verdaderamente las lluvias, y en diciembre nos secamos”, explicó la directora del IMHPA.

La funcionaria agregó que el pronóstico apunta hacia una temporada seca deficitaria, un escenario que el instituto continuará monitoreando durante los próximos meses.

El IMHPA ya había advertido que El Niño influiría en los patrones climáticos durante el resto de 2026, particularmente con una disminución de las precipitaciones en las regiones ubicadas en la vertiente del Pacífico.

Déficit de lluvias también afecta la generación hidroeléctrica

"La @NOAA pronostica que vamos a estar hasta junio del próximo año, en octubre podemos recuperar algo -de lluvias-, en noviembre en la segunda quincena comenzamos a escasear verdaderamente las lluvias, y en diciembre nos secamos. Viene la temporada seca y el pronóstico lo vamos… pic.twitter.com/BjcwY6FRps — Telemetro Reporta (@TReporta) September 27, 2026

De Calzadilla explicó que la reducción de las precipitaciones representa un desafío para la matriz energética panameña debido a su componente hidroeléctrico.

“La matriz energética panameña, que tiene una dependencia de las hidroeléctricas, está siendo muy afectada, porque la eólica y solar aportan, pero no es suficiente”, señaló. “La matriz energética panameña, que tiene una dependencia de las hidroeléctricas, está siendo muy afectada, porque la eólica y solar aportan, pero no es suficiente”, señaló.

Las autoridades ya habían reportado estrés hídrico en 11 cuencas hidrográficas, con bajos niveles de los ríos y posibles complicaciones para hidroeléctricas y plantas potabilizadoras.

¿Es este El Niño el más severo de los últimos años?

La directora del IMHPA aclaró que todavía no corresponde afirmar que el actual episodio sea el más severo de la última década y recordó como referencia el evento de 2015-2016.

“Todavía el que se lleva el récord es El Niño del 2015-2016”, indicó De Calzadilla, aunque advirtió que las condiciones continúan evolucionando.

El IMHPA mantiene un monitoreo permanente del fenómeno y señala que sus efectos en Panamá incluyen una reducción de las lluvias en la vertiente del Pacífico y, en algunas zonas del Caribe, un aumento de las precipitaciones.