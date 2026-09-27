Panamá Nacionales -  27 de septiembre de 2026 - 08:41

Accidente en Las Mañanitas: Cámaras captan momentos antes de la tragedia, un trabajador falleció

Un trabajador de la AAUD murió y otro resultó herido tras el vuelco de una retroexcavadora este sábado en Las Mañanitas. El hecho quedó captado en video.

Accidente en Las Mañanitas

Accidente en Las Mañanitas

@ECO

Un trabajador de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) falleció y otro resultó herido tras un accidente registrado la tarde de este sábado en Las Mañanitas, cuando una retroexcavadora terminó volcada mientras se realizaban trabajos en el sector.

El hecho quedó registrado por cámaras de vigilancia ubicadas en el área, cuyas imágenes muestran las maniobras realizadas por el operador momentos antes de que el equipo pesado se volcara.

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Retroexcavadora se vuelca durante trabajos en Las Mañanitas

De acuerdo con la información disponible, el operador intentó maniobrar la retroexcavadora antes de que el vehículo terminara volcado.

Producto del accidente, uno de los trabajadores perdió la vida y otro resultó herido. Ambos trabajadores formaban parte de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD).

Aunque inicialmente se ha señalado una posible falla en el equipo pesado, será necesario esperar los informes correspondientes para establecer oficialmente qué provocó el accidente.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias en las que ocurrió el vuelco y las causas que derivaron en la muerte del trabajador.

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