Panamá Oeste Nacionales -  26 de septiembre de 2026 - 18:26

¡Precaución! Sujetos se hacen pasar por policías para ingresar a casas en Arraiján

Los registros de cámaras de videovigilancia captaron a los sujetos pedir el ingreso a las residencias haciéndose pasar por policías.

Sujetos se hacen pasar por policías para ingresar a casas en Arraiján.

Sujetos se hacen pasar por policías para ingresar a casas en Arraiján.

Ana Canto
Por Ana Canto

Sujetos a bordo de dos autos con luces de escolta llegaron la madrugada de este sábado a la barriada Villas del Bosque, en Arraiján. Los individuos se hicieron pasar por agentes de la Policía Nacional y exigieron a los moradores que abrieran las puertas de sus viviendas.

De acuerdo con testimonios y registros de cámaras de videovigilancia, se presume que durante el suceso se realizaron detonaciones.

Hurtos en casa de La Chorrera

Por otro lado, en la barriada Jardines de San Francisco, en La Chorrera, dos sujetos fueron captados a plena luz del día por una cámara de videovigilancia mientras merodeaban el área. Uno de ellos aprovechó la ausencia de los propietarios e ingresó por la ventana de una residencia. Tras permanecer unos 10 minutos en el inmueble, salió con una bolsa en la que presuntamente llevaba artículos hurtados.

El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, informó que las autoridades mantienen una investigación sobre este hecho para deslindar responsabilidades.

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