Policía Nacional decomisa 2.3 toneladas de droga y aprehende a 17 personas en cuatro operativos

Cuatro operaciones desarrolladas por la Policía Nacional en diferentes puntos del país permitieron el decomiso de aproximadamente 2.3 toneladas de droga y la aprehensión de 17 personas, según informó este viernes el director de la institución, Jaime Fernández.

Fernández calificó los resultados como “un golpe fuerte para el narcotráfico” y explicó que las acciones se desarrollaron en menos de 12 horas en varios puntos del territorio nacional, incluyendo diligencias en La Chorrera y Chiriquí.

¿Qué decomisó la Policía Nacional?

"En este momento lo que tenemos son 17 personas capturadas, entre esas, la mayoría son panameños, pero la Policía Nacional en menos de 12 horas, es una de las capturas más altas que hemos tenido en menos de 12 horas por parte de la Policía Nacional desde que inició esta gestión",… pic.twitter.com/eiOLQzbnWp — Telemetro Reporta (@TReporta) September 25, 2026

De acuerdo con Fernández, dos residencias utilizadas presuntamente como “caletos” fueron allanadas durante las operaciones.

“Dos residencias fueron allanadas el día de ayer con efectos positivos y contundentes contra el narcotráfico, donde se dio con la incautación de 100 kilos de cocaína en una y alrededor de 974 paquetes también nuevamente de cocaína en otra de las casas”, indicó.

El director de la Policía Nacional agregó que otra de las operaciones permitió incautar más de 150 unidades de presuntas drogas sintéticas vinculadas, según la investigación, a un grupo que presuntamente comercializaba estos productos en Chiriquí y La Chorrera.

Fernández indicó que la mayoría de las 17 personas aprehendidas son panameñas y destacó que se trata de uno de los mayores números de aprehensiones registrados por la institución en un periodo inferior a 12 horas durante la actual gestión.

Policía mantiene operativos contra el microtráfico

"Un golpe fuerte para el narcotráfico, ayer la Policía Nacional hizo una operatividad importante a nivel nacional en cuatro puntos principalmente. Pudimos hacer un decomiso de alrededor de 2.3 toneladas de droga, lo cual se dio no solamente en el área de la ciudad. Se capturaron… pic.twitter.com/O9vwHrfqTn — Telemetro Reporta (@TReporta) September 25, 2026

El director sostuvo que las acciones buscan afectar tanto a estructuras vinculadas al narcotráfico como a grupos dedicados al microtráfico.

“Esta operatividad no solamente ha afectado al narcotráfico y a las estructuras criminales, sino también a las estructuras de microtráfico que le dan el oxígeno a estas grandes estructuras”, manifestó Fernández.

Agregó que la Policía mantiene operativos en diferentes sectores del país, incluyendo áreas próximas a centros educativos.

Las sustancias decomisadas y las personas aprehendidas quedan sujetas a los procedimientos correspondientes de las autoridades competentes. Las aprehensiones no constituyen una determinación de culpabilidad.