Pagaban para separar una casa, pero nunca se las entregaban: seis aprehendidos

La Policía Nacional aprehendió a seis personas durante la Operación Ciclo, desarrollada en distintos puntos del país, por su presunta vinculación con un grupo dedicado a cometer estafas agravadas relacionadas con la venta fraudulenta de casas.
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¿Cómo funcionaba la presunta estafa con casas?
De acuerdo con la Policía Nacional, las personas investigadas presuntamente ofrecían viviendas y solicitaban a los interesados abonos especiales para separar las casas. Sin embargo, según las investigaciones, después de realizar los pagos las víctimas no llegaban a recibir las viviendas ofrecidas.
Las autoridades investigan estos hechos como presuntas estafas agravadas.
Operación Ciclo deja seis personas aprehendidas
Mediante la Operación Ciclo fueron ubicadas y aprehendidas seis personas presuntamente relacionadas con el grupo investigado.
Las acciones policiales se desarrollaron en diferentes sectores del país, incluyendo San Miguelito, Arraiján y Don Bosco.
Las personas aprehendidas deberán ser puestas a órdenes de las autoridades competentes para continuar con el proceso correspondiente.
Las aprehensiones forman parte de una investigación y no constituyen por sí mismas una declaración de culpabilidad.