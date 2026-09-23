Pagaban para separar una casa, pero nunca se las entregaban: seis aprehendidos

Pagaban para separar una casa, pero nunca se las entregaban

La Policía Nacional aprehendió a seis personas durante la Operación Ciclo, desarrollada en distintos puntos del país, por su presunta vinculación con un grupo dedicado a cometer estafas agravadas relacionadas con la venta fraudulenta de casas .

Las diligencias se realizaron en sectores de San Miguelito, Arraiján y Don Bosco , entre otros puntos, como parte de las investigaciones que adelantan las autoridades.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: ¿Compra por Marketplace? Este caso en Panamá terminó en robo y transferencias bancarias

¿Cómo funcionaba la presunta estafa con casas?

De acuerdo con la Policía Nacional, las personas investigadas presuntamente ofrecían viviendas y solicitaban a los interesados abonos especiales para separar las casas. Sin embargo, según las investigaciones, después de realizar los pagos las víctimas no llegaban a recibir las viviendas ofrecidas.

#OperaciónCiclo | En distintos sectores del país, entre ellos San Miguelito, Arraiján y Don Bosco, aprehendimos a seis personas presuntamente vinculadas a un grupo delictivo dedicado a cometer estafas agravadas relacionadas con la venta fraudulenta de viviendas. pic.twitter.com/bYZbTJtsho — Policía Nacional (@policiadepanama) September 23, 2026

Las autoridades investigan estos hechos como presuntas estafas agravadas.

Operación Ciclo deja seis personas aprehendidas

Mediante la Operación Ciclo fueron ubicadas y aprehendidas seis personas presuntamente relacionadas con el grupo investigado.

Las acciones policiales se desarrollaron en diferentes sectores del país, incluyendo San Miguelito, Arraiján y Don Bosco.

Las personas aprehendidas deberán ser puestas a órdenes de las autoridades competentes para continuar con el proceso correspondiente.

Las aprehensiones forman parte de una investigación y no constituyen por sí mismas una declaración de culpabilidad.