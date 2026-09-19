Panamá Nacionales -  19 de septiembre de 2026 - 12:07

Policía Nacional aprehende a 211 personas y decomisa 1,380 paquetes con presunta droga

La Policía Nacional reportó 211 aprehendidos y el decomiso de 1,380 paquetes con presunta droga, tres armas de fuego y dinero en efectivo.

Policía Nacional aprehende a 211 personas 

Policía Nacional aprehende a 211 personas 

@policiadepanama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un total de 211 personas fueron aprehendidas en las últimas 24 horas como resultado de diferentes acciones operativas desarrolladas por la Policía Nacional de Panamá.

De acuerdo con el balance divulgado por la institución, durante los operativos también fueron decomisados 1,380 paquetes con presunta droga. La información disponible no precisa qué tipo de sustancia contenían los paquetes ni su peso total.

Unidades de la Policía Nacional decomisan armas y dinero en efectivo

Además de las aprehensiones y los paquetes con presunta sustancia ilícita, la Policía Nacional reportó el decomiso de:

  • Tres armas de fuego.
  • B/.202.95 en efectivo.
  • Dos vehículos recuperados.

Estos resultados corresponden al balance de las acciones efectuadas por las unidades policiales durante las últimas 24 horas.

Hasta el momento, la información divulgada no detalla cuántas de las 211 aprehensiones estuvieron relacionadas directamente con los decomisos de droga, armas o dinero.

Tampoco se especificaron en este reporte las provincias o sectores donde se produjeron cada una de las incautaciones.

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