Policía Nacional aprehende a 211 personas y decomisa 1,380 paquetes con presunta droga

Un total de 211 personas fueron aprehendidas en las últimas 24 horas como resultado de diferentes acciones operativas desarrolladas por la Policía Nacional de Panamá.
Unidades de la Policía Nacional decomisan armas y dinero en efectivo
Además de las aprehensiones y los paquetes con presunta sustancia ilícita, la Policía Nacional reportó el decomiso de:
- Tres armas de fuego.
- B/.202.95 en efectivo.
- Dos vehículos recuperados.
Estos resultados corresponden al balance de las acciones efectuadas por las unidades policiales durante las últimas 24 horas.
Hasta el momento, la información divulgada no detalla cuántas de las 211 aprehensiones estuvieron relacionadas directamente con los decomisos de droga, armas o dinero.
Tampoco se especificaron en este reporte las provincias o sectores donde se produjeron cada una de las incautaciones.