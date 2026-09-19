¿Subirá el pasaje de bus por el aumento del combustible? Esto se sabe

El reciente aumento del precio del combustible en Panamá ha generado preocupación entre usuarios del transporte público ante la posibilidad de que el incremento termine reflejándose en el pasaje de buses.

Por ahora, no existe un aumento general autorizado de la tarifa del transporte público debido al reciente incremento del combustible.

Sin embargo, representantes del sector transportista reconocen que los mayores costos operativos han reabierto la discusión sobre una eventual revisión de las tarifas.

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“El monto del subsidio es gigantesco. Nosotros no queremos ahondar en eso, lo vamos a absorber como Gobierno, pero sí nos preocupa porque lo que está sucediendo en el Oriente Medio no parece tener fin”, señaló el presidente José Raúl Mulino sobre el alza del combustible. pic.twitter.com/IJMcDSNFEo — Telemetro Reporta (@TReporta) September 18, 2026

“Consideramos que el costo del pasaje es un tema primordial. La revisión de la tarifa sabemos que no es prudente en este momento por la situación del país, pero sí es necesaria”, señaló Omar López, dirigente transportista. “Consideramos que el costo del pasaje es un tema primordial. La revisión de la tarifa sabemos que no es prudente en este momento por la situación del país, pero sí es necesaria”, señaló Omar López, dirigente transportista.

¿Aumentará el pasaje de bus en Panamá?

Hasta este sábado 19 de septiembre, no se ha anunciado oficialmente un incremento general del pasaje.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) había establecido este año que no se permitirían incrementos arbitrarios en las tarifas del transporte colectivo y selectivo. La institución recordó que cualquier modificación debe cumplir los procedimientos y requisitos establecidos legalmente.

Al mismo tiempo, el sector transportista mantiene abierta la discusión sobre los costos de operación.

“Consideramos que hay otro tipo de paliativos que tenemos que evaluar. Las reglamentaciones de la plataforma, una revisión de tarifa cónsona a la realidad del país donde participen los usuarios, la banca panameña, porque la banca panameña tiene mucho que ver en esto, si ellas nos… pic.twitter.com/x01iQY4E84 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 18, 2026

Omar López considera que una revisión de la tarifa debería tomar en cuenta la realidad económica del país y contar con la participación de usuarios y otros sectores.

El dirigente también plantea evaluar alternativas antes de trasladar directamente el incremento del combustible a los pasajeros.

Entre ellas mencionó mejores condiciones de financiamiento para los transportistas y otros mecanismos que permitan enfrentar los costos operativos.

La intención, explicó, sería encontrar opciones para que el aumento del combustible “no sea un golpe directo al usuario”.

Transportistas de Panamá Oeste plantean posible aumento

La discusión adquiere especial relevancia en Panamá Oeste.

Representantes de la Empresa de Transporte del Oeste (ETOSA) han planteado la posibilidad de incrementar B/.0.50 al pasaje si no se alcanza un acuerdo con las autoridades sobre el subsidio al combustible.

El planteamiento surgió ante el incremento del diésel y los costos de operación que, según los transportistas, están afectando la rentabilidad de las rutas.

Sin embargo, esta propuesta de los transportistas no equivale a un aumento autorizado de la tarifa.

Subsidio busca evitar que el aumento llegue al usuario

El Gobierno mantiene un mecanismo temporal de estabilización del precio del combustible que incluye al transporte público colectivo, selectivo y colegial.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha explicado que este mecanismo busca mitigar el impacto del incremento de los precios internacionales del petróleo sobre sectores especialmente expuestos y evitar que el aumento se traslade significativamente a productos y servicios.

“Consideramos que el costo del pasaje es un tema primordial, la revisión de la tarifa, sabemos que no es prudente en este momento por la situación del país, pero sí es necesario, porque los costos operativos de la flota de nosotros son muy altos para nosotros poder seguir… pic.twitter.com/hoQ9dg2WtP — Telemetro Reporta (@TReporta) September 18, 2026

Tras los últimos ajustes, dirigentes de la Cámara Nacional de Transporte (Canatra) indicaron que mantendrían la operación del servicio público sin aumentar el pasaje, mientras continúe funcionando el mecanismo de apoyo.

Mulino: Gobierno absorberá el subsidio

El presidente José Raúl Mulino reconoció el elevado costo que representa para el Estado mantener este mecanismo ante el escenario internacional.

“El monto del subsidio es gigantesco”, manifestó el mandatario, quien aseguró que el Gobierno absorberá el costo del mecanismo, aunque expresó preocupación por la evolución de la situación en Medio Oriente y su impacto sobre los precios internacionales del combustible.

Por ahora, entonces, el aumento del combustible no significa automáticamente que subirá el pasaje de bus.

Existe presión de sectores transportistas para revisar las tarifas y buscar nuevas alternativas para afrontar los costos operativos, pero cualquier cambio en el precio que pagan los usuarios deberá cumplir con el procedimiento correspondiente ante las autoridades.