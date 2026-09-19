¿Lloverá hoy en Panamá? Este es el pronóstico para sábado 19 de septiembre

Quienes tienen planes para este sábado 19 de septiembre deben tomar en cuenta el paraguas, ya que se mantienen condiciones para la ocurrencia de l luvias y tormentas en Panamá durante el fin de semana.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) mantiene vigente un aviso de vigilancia por lluvias, tormentas eléctricas y vientos, con validez hasta las 11:59 p.m. del domingo 20 de septiembre.

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Esto no significa que estará lloviendo de manera continua en todo Panamá. Las precipitaciones pueden presentarse en distintos periodos y con intensidades diferentes dependiendo de la región.

¿Lloverá hoy sábado 19 de septiembre en Panamá?

Para este fin de semana se mantienen condiciones meteorológicas propicias para episodios de lluvia y actividad eléctrica.

Durante las jornadas recientes, el IMHPA ha advertido sobre la posibilidad de aguaceros de moderados a fuertes, acompañados en algunos puntos por tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

La institución mantiene bajo vigilancia la evolución de las condiciones debido a que las lluvias pueden provocar afectaciones puntuales, especialmente en sectores vulnerables.

Aviso por lluvias y tormentas continúa hasta el domingo

El aviso de vigilancia del IMHPA permanecerá vigente durante todo este sábado y se extenderá hasta las 11:59 p.m. del domingo 20 de septiembre.

Entre los fenómenos bajo vigilancia se encuentran:

Lluvias de variada intensidad.

Aguaceros.

Tormentas eléctricas.

Ráfagas de viento.

Las autoridades mantienen el monitoreo debido a las condiciones propias de la temporada lluviosa.

Sinaproc pide evitar ríos y quebradas

Un nuevo período de lluvias en distintos puntos de Panamá se espera este fin de semana, por el paso de una onda tropical que aumentará la probabilidad de que se generen precipitaciones.

Autoridades piden seguir las medidas de precaución y evitar cruzar ríos y áreas inundadas. pic.twitter.com/7w3ryshUEI — Telemetro Reporta (@TReporta) September 18, 2026

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene el monitoreo de las condiciones meteorológicas y recomienda a la población tomar precauciones ante las lluvias.

Una de las principales recomendaciones es no cruzar ríos ni quebradas cuando presenten crecidas, debido a que los niveles pueden aumentar rápidamente durante episodios de lluvias intensas.

Sinaproc también recomienda prestar especial atención a niños y adultos mayores y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Ante una situación de emergencia, los ciudadanos pueden comunicarse al 911 o al 520-4426.

Las recomendaciones preventivas de Sinaproc ante episodios de lluvias incluyen evitar ríos, quebradas y zonas inundadas, además de conducir con precaución y no intentar atravesar vías anegadas.