PASE-U, IFARHU: ¿qué colegios reciben la tarjeta de pago este sábado 19 de septiembre?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continúa este sábado 19 de septiembre con la entrega de tarjetas de débito Mastercard de la Caja de Ahorros para beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) .

La jornada de este sábado corresponde a beneficiarios de Panamá Norte pertenecientes a 32 centros educativos incluidos en la programación. Los acudientes convocados deberán trasladarse al Centro Comercial Los Andes , donde se realizará la entrega de las tarjetas.

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PASE-U hoy: ¿qué escuelas reciben la tarjeta este sábado 19 de septiembre?

Los padres de familia de 20 centros educativos de Panamá Norte han acudido este viernes a la entrega de las tarjetas del PASE-U, en el Centro Comercial Los Andes Mall.



Según datos del Ifarhu, entre este jueves y viernes han entregado más de 16,400 tarjetas. pic.twitter.com/ujtMIyfHe0 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 18, 2026

La programación contempla a beneficiarios de los siguientes centros educativos:

Nicolle Garay

Centro Educativo Betel

Adventista Chilibre

Escuela Emberá 2.60

Escuela Cabima

Escuela Emberá Purú

Escuela María Henríquez

Escuela Unión Panamericana

Más que Vencedores

La Tranquila

Escuela Victoriano Lorenzo

Escuela Mono Congo

Escuela Parara Purú

Escuela Nuevo Caimitillo

Escuela Villa Unida

Escuela San Juan de Pequeni R.

Escuela Peñas Blancas

Escuela Quebrada Ancha

Escuela José Artigas

Escuela San Juan de Pequeni Indígena

Adventista Nuevo México

Escuela Domingo Romero

Escuela María Latorre

Escuela El Ñajú

I.P.T. Chilibre

Escuela John F. Kennedy

John Locke

Don Bosco Rural

Escuela Santos Jorge

Presidente Roosevelt

Tomás Arias

Instituto Andrés Bello

¿A qué hora se puede retirar la tarjeta del PASE-U?

Los acudientes correspondientes a estos centros educativos deberán dirigirse a: Horario: de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. Es importante verificar que el centro educativo del beneficiario aparezca dentro de la programación antes de trasladarse al punto de entrega.

El IFARHU mantiene disponibles en sus canales oficiales los calendarios correspondientes al primer pago del PASE-U 2026.

La institución también ha indicado en sus jornadas de entrega de tarjetas que no es necesario llevar al estudiante y que el acudiente debe presentar su cédula vigente o la constancia de trámite emitida por el Tribunal Electoral. Asimismo, recomienda validar previamente los datos en la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros.