PASE-U, IFARHU: ¿qué colegios reciben la tarjeta de pago este sábado 19 de septiembre?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continúa este sábado 19 de septiembre con la entrega de tarjetas de débito Mastercard de la Caja de Ahorros para beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).
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PASE-U hoy: ¿qué escuelas reciben la tarjeta este sábado 19 de septiembre?
La programación contempla a beneficiarios de los siguientes centros educativos:
- Nicolle Garay
- Centro Educativo Betel
- Adventista Chilibre
- Escuela Emberá 2.60
- Escuela Cabima
- Escuela Emberá Purú
- Escuela María Henríquez
- Escuela Unión Panamericana
- Más que Vencedores
- La Tranquila
- Escuela Victoriano Lorenzo
- Escuela Mono Congo
- Escuela Parara Purú
- Escuela Nuevo Caimitillo
- Escuela Villa Unida
- Escuela San Juan de Pequeni R.
- Escuela Peñas Blancas
- Escuela Quebrada Ancha
- Escuela José Artigas
- Escuela San Juan de Pequeni Indígena
- Adventista Nuevo México
- Escuela Domingo Romero
- Escuela María Latorre
- Escuela El Ñajú
- I.P.T. Chilibre
- Escuela John F. Kennedy
- John Locke
- Don Bosco Rural
- Escuela Santos Jorge
- Presidente Roosevelt
- Tomás Arias
- Instituto Andrés Bello
¿A qué hora se puede retirar la tarjeta del PASE-U?
Los acudientes correspondientes a estos centros educativos deberán dirigirse a: Horario: de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. Es importante verificar que el centro educativo del beneficiario aparezca dentro de la programación antes de trasladarse al punto de entrega.
El IFARHU mantiene disponibles en sus canales oficiales los calendarios correspondientes al primer pago del PASE-U 2026.
La institución también ha indicado en sus jornadas de entrega de tarjetas que no es necesario llevar al estudiante y que el acudiente debe presentar su cédula vigente o la constancia de trámite emitida por el Tribunal Electoral. Asimismo, recomienda validar previamente los datos en la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros.