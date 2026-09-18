LPF Deportes -  18 de septiembre de 2026 - 20:30

VIDEO | EN VIVO: San Francisco FC vs. Árabe Unido por la jornada 9 de la LPF

Sigue en vivo el partido entre el San Francisco FC y Deportivo Árabe Unido desde el estadio Rommel Fernández por la jornada 9 de la LPF.

 San Francisco FC vs. Árabe Unido por la jornada 9 de la LPF.
 San Francisco FC vs. Árabe Unido por la jornada 9 de la LPF.@lpfpa
Ana Canto
Por Ana Canto

Sigue en vivo el partido entre San Francisco FC y Deportivo Árabe Unido por la jornada 9 de la LPF, desde el estadio Rommel Fernández, a partir de las 8:30 p.m., a través de la señal de RPC TV.

VIDEO | EN VIVO: San Francisco FC vs. Deportivo Árabe Unido

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