Sigue en vivo el partido entre San Francisco FC y Deportivo Árabe Unido por la jornada 9 de la LPF, desde el estadio Rommel Fernández, a partir de las 8:30 p.m., a través de la señal de RPC TV.
LPF Deportes - 18 de septiembre de 2026 - 20:30
VIDEO | EN VIVO: San Francisco FC vs. Árabe Unido por la jornada 9 de la LPF
Sigue en vivo el partido entre el San Francisco FC y Deportivo Árabe Unido desde el estadio Rommel Fernández por la jornada 9 de la LPF.
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