Crece la expectativa por el Balón de Oro 2026: conoce los nominados

Balón de Oro Ousmane Dembélé 2025 UEFA.TV

El Balón de Oro volverá a reunir a grandes figuras del fútbol internacional en una noche en la que, además del máximo galardón individual, se entregarán otros premios que reconocen el desempeño de jugadores y jugadoras durante la temporada.

La ceremonia tendrá un significado especial este año, ya que será la primera vez que el Balón de Oro se entregue en Londres. La premiación se llevará a cabo el 26 de octubre de 2026.

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