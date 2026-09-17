Crece la expectativa por el Balón de Oro 2026: conoce los nominados

El Balón de Oro volverá a reunir a grandes figuras del fútbol internacional en una noche en la que, además del máximo galardón individual, se entregarán otros premios que reconocen el desempeño de jugadores y jugadoras durante la temporada.
Jugadores nominados al Balón de Oro 2026
Categoría masculina
- Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid)
- Pau Cubarsí (España, Barcelona)
- Marc Cucurella (España, Chelsea/Real Madrid)
- Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain)
- Luis Díaz (Colombia, Bayern München)
- Bruno Fernandes (Portugal, Manchester United)
- Gabriel (Brasil, Arsenal)
- Erling Haaland (Noruega, Manchester City)
- Achraf Hakimi (Marruecos, Paris Saint-Germain)
- Harry Kane (Inglaterra, Bayern München)
- Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Paris Saint-Germain)
- Lamine Yamal (España, Barcelona)
- Sadio Mané (Senegal, Al-Nassr)
- Marquinhos (Brasil, Paris Saint-Germain)
- Lautaro Martínez (Argentina, Inter)
- Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)
- Nuno Mendes (Portugal, Paris Saint-Germain)
- Lionel Messi (Argentina, Inter Miami)
- João Neves (Portugal, Paris Saint-Germain)
- Michael Olise (Francia, Bayern München)
- Willian Pacho (Ecuador, Paris Saint-Germain)
- Julián Quiñones (Mexico, Al-Qadsiah)
- Declan Rice (Inglaterra, Arsenal)
- Rodri (España, Manchester City/Barcelona)
- Fabián Ruiz (España, Paris Saint-Germain)
- William Saliba (France, Arsenal)
- Ferran Torres (España, Barcelona/Paris Saint-Germain)
- Dayot Upamecano (Francia, Paris Saint-Germain)
- Vinícius Júnior (Brasil, Real Madrid)
- Vitinha (Portugal, Paris Saint-Germain)
Jugadoras nominadas al Balón de Oro 2026
Categoría femenina
- Selma Bacha (Francia, OL Lyonnes)
- Barbra Banda (Zambia, Orlando Pride)
- Esmee Brugts (Países Bajos, Barcelona)
- Klara Bühl (Alemania, Bayern München)
- Mariona Caldentey (España, Arsenal)
- Scarlett Camberos (Mexico, Club América)
- Kerstin Casparij (Países Bajos, Manchester City)
- Temwa Chawinga (Malaui, Kansas City Current)
- Cata Coll (España, Barcelona)
- Melchie Dumornay (Haití, OL Lyonnes)
- Caroline Graham Hansen (Noruega, Barcelona)
- Alex Greenwood (Inglaterra, Manchester City)
- Patri Guijarro (España, Barcelona)
- Pernille Harder (Dinamarca, Bayern München)
- Yui Hasegawa (Japón, Manchester City)
- Rose Lavelle (Estados Unidos, Gotham FC)
- Mapi León (España, Barcelona/London City Lionesses)
- Lorena (Brasil, Kansas City Current)
- Melvine Malard (Francia, Manchester United/Chelsea)
- Manaka Matsukubo (Japón, North Carolina Courage/Chelsea)
- Vivianne Miedema (Países Bajos, Manchester City)
- Ewa Pajor (Polonia, Barcelona)
- Clàudia Pina (España, Barcelona)
- Alexia Putellas (España, Barcelona/London City Lionesses)
- Wendie Renard (Francia, OL Lyonnes)
- Alessia Russo (Inglaterra, Arsenal)
- Khadija Shaw (Jamaica, Manchester City)
- Momoko Tanikawa (Japón, Bayern München)
- Caroline Weir (Escocia, Real Madrid/OL Lyonnes)
- Tessa Wullaert (Bélgica, Inter/Como)
Nominados al Talento Joven del Año masculino 2026
En categoría masculina
- Kerim Alajbegovi (Bosnia y Herzegovina, Salzburg/Juventus)
- Ayyoub Bouaddi (Marruecos, Lille/Manchester City)
- Pau Cubarsí (España/Barcelona)
- Yan Diomandé (Costa de Marfil, Leipzig/Real Madrid)
- Lennart Karl (Alemania, Bayern München)
- Éli Junior Kroupi (Francia, Bournemouth)
- Lamine Yamal (España, Barcelona)
- Johan Manzambi (Suiza, Freiburg/Aston Villa)
- Ibrahim Maza (Argelia, Leverkusen)
- Warren Zaïre-Emery (Francia, Paris)
Nominadas al Talento Joven del Año 2026
En categoría femenina
- Veerle Buurman (Países Bajos, Chelsea)
- Vicky López (España, Barcelona)
- Felicia Schröder (Suecia, Häcken/Real Madrid)
- Clara Serrajordi (España, Barcelona)
- Lily Yohannes (Estados Unidos, OL Lyonnes)
Nominados al Portero del Año 2026
En categoría masculina
- Yassine Bounou (Marruecos, Al Hilal)
- Thibaut Courtois (Bélgica, Real Madrid)
- Joan García (España, Barcelona)
- Gregor Kobel (Suiza, Dortmund)
- Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa/Chelsea)
- Édouard Mendy (Senegal, Al-Ahli)
- David Raya (España, Arsenal)
- Matvey Safonov (Rusia, Paris Saint-Germain)
- Unai Simón (España, Athletic Club)
- Vozinha (Cabo Verde, Chaves/Colo-Colo)
Nominadas al Portera del Año 2026
En categoría femenina
- Ann-Katrin Berger (Alemania, Gotham FC)
- Cata Coll (España, Barcelona)
- Hannah Hampton (Inglaterra, Chelsea)
- Lorena (Brasil, Kansas City Current)
- Ayaka Yamashita (Japón, Manchester City)
Nominados al Entrenador del Año 2026
En categoría masculina
- Mikel Arteta (España, Arsenal)
- Luis de la Fuente (España, selección española)
- Unai Emery (España, Aston Villa)
- Vincent Kompany (Bélgica, Bayern München)
- Luis Enrique (España, Paris Saint-Germain)
Nominados/as al Entrenador del Año 2026
En categoría femenina
- Jonatan Giráldez (España, OL Lyonnes)
- Andrée Jeglertz (Suecia, Manchester City)
- Nils Nielsen (Dinamarca, selección japonesa)
- Pere Romeu (España, Barcelona)
- Elena Sadiku (Suecia, Celtic/Häcken)
Equipo del Año 2026
En categoría masculina
- Arsenal (Inglaterra)
- Bayern München (Alemania)
- Bodø/Glimt (Noruega)
- Flamengo (Brasil)
- Paris Saint-Germain (Francia)
Equipo del Año 2026
En categoría femenina
- Barcelona (España)
- Bayern München (Alemania)
- Club América (México)
- Manchester City (Inglaterra)
- OL Lyonnes (Francia)
Con los nominados ya anunciados, la atención ahora se concentra en la ceremonia, donde se conocerá quiénes serán los futbolistas que recibirán los principales reconocimientos de esta edición.