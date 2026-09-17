Fútbol Deportes -  17 de septiembre de 2026 - 16:06

Crece la expectativa por el Balón de Oro 2026: conoce los nominados

El recorrido por quedarse con el Balón de Oro 2026, ya esta en marcha y la expectativa crece entre los fanáticos del fútbol.

Balón de Oro Ousmane Dembélé 2025

Balón de Oro Ousmane Dembélé 2025

UEFA.TV

El Balón de Oro volverá a reunir a grandes figuras del fútbol internacional en una noche en la que, además del máximo galardón individual, se entregarán otros premios que reconocen el desempeño de jugadores y jugadoras durante la temporada.

La ceremonia tendrá un significado especial este año, ya que será la primera vez que el Balón de Oro se entregue en Londres. La premiación se llevará a cabo el 26 de octubre de 2026.

Jugadores nominados al Balón de Oro 2026

Categoría masculina

  • Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid)
  • Pau Cubarsí (España, Barcelona)
  • Marc Cucurella (España, Chelsea/Real Madrid)
  • Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain)
  • Luis Díaz (Colombia, Bayern München)
  • Bruno Fernandes (Portugal, Manchester United)
  • Gabriel (Brasil, Arsenal)
  • Erling Haaland (Noruega, Manchester City)
  • Achraf Hakimi (Marruecos, Paris Saint-Germain)
  • Harry Kane (Inglaterra, Bayern München)
  • Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Paris Saint-Germain)
  • Lamine Yamal (España, Barcelona)
  • Sadio Mané (Senegal, Al-Nassr)
  • Marquinhos (Brasil, Paris Saint-Germain)
  • Lautaro Martínez (Argentina, Inter)
  • Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)
  • Nuno Mendes (Portugal, Paris Saint-Germain)
  • Lionel Messi (Argentina, Inter Miami)
  • João Neves (Portugal, Paris Saint-Germain)
  • Michael Olise (Francia, Bayern München)
  • Willian Pacho (Ecuador, Paris Saint-Germain)
  • Julián Quiñones (Mexico, Al-Qadsiah)
  • Declan Rice (Inglaterra, Arsenal)
  • Rodri (España, Manchester City/Barcelona)
  • Fabián Ruiz (España, Paris Saint-Germain)
  • William Saliba (France, Arsenal)
  • Ferran Torres (España, Barcelona/Paris Saint-Germain)
  • Dayot Upamecano (Francia, Paris Saint-Germain)
  • Vinícius Júnior (Brasil, Real Madrid)
  • Vitinha (Portugal, Paris Saint-Germain)

Jugadoras nominadas al Balón de Oro 2026

Categoría femenina

  • Selma Bacha (Francia, OL Lyonnes)
  • Barbra Banda (Zambia, Orlando Pride)
  • Esmee Brugts (Países Bajos, Barcelona)
  • Klara Bühl (Alemania, Bayern München)
  • Mariona Caldentey (España, Arsenal)
  • Scarlett Camberos (Mexico, Club América)
  • Kerstin Casparij (Países Bajos, Manchester City)
  • Temwa Chawinga (Malaui, Kansas City Current)
  • Cata Coll (España, Barcelona)
  • Melchie Dumornay (Haití, OL Lyonnes)
  • Caroline Graham Hansen (Noruega, Barcelona)
  • Alex Greenwood (Inglaterra, Manchester City)
  • Patri Guijarro (España, Barcelona)
  • Pernille Harder (Dinamarca, Bayern München)
  • Yui Hasegawa (Japón, Manchester City)
  • Rose Lavelle (Estados Unidos, Gotham FC)
  • Mapi León (España, Barcelona/London City Lionesses)
  • Lorena (Brasil, Kansas City Current)
  • Melvine Malard (Francia, Manchester United/Chelsea)
  • Manaka Matsukubo (Japón, North Carolina Courage/Chelsea)
  • Vivianne Miedema (Países Bajos, Manchester City)
  • Ewa Pajor (Polonia, Barcelona)
  • Clàudia Pina (España, Barcelona)
  • Alexia Putellas (España, Barcelona/London City Lionesses)
  • Wendie Renard (Francia, OL Lyonnes)
  • Alessia Russo (Inglaterra, Arsenal)
  • Khadija Shaw (Jamaica, Manchester City)
  • Momoko Tanikawa (Japón, Bayern München)
  • Caroline Weir (Escocia, Real Madrid/OL Lyonnes)
  • Tessa Wullaert (Bélgica, Inter/Como)

Nominados al Talento Joven del Año masculino 2026

En categoría masculina

  • Kerim Alajbegovi (Bosnia y Herzegovina, Salzburg/Juventus)
  • Ayyoub Bouaddi (Marruecos, Lille/Manchester City)
  • Pau Cubarsí (España/Barcelona)
  • Yan Diomandé (Costa de Marfil, Leipzig/Real Madrid)
  • Lennart Karl (Alemania, Bayern München)
  • Éli Junior Kroupi (Francia, Bournemouth)
  • Lamine Yamal (España, Barcelona)
  • Johan Manzambi (Suiza, Freiburg/Aston Villa)
  • Ibrahim Maza (Argelia, Leverkusen)
  • Warren Zaïre-Emery (Francia, Paris)

Nominadas al Talento Joven del Año 2026

En categoría femenina

  • Veerle Buurman (Países Bajos, Chelsea)
  • Vicky López (España, Barcelona)
  • Felicia Schröder (Suecia, Häcken/Real Madrid)
  • Clara Serrajordi (España, Barcelona)
  • Lily Yohannes (Estados Unidos, OL Lyonnes)

Nominados al Portero del Año 2026

En categoría masculina

  • Yassine Bounou (Marruecos, Al Hilal)
  • Thibaut Courtois (Bélgica, Real Madrid)
  • Joan García (España, Barcelona)
  • Gregor Kobel (Suiza, Dortmund)
  • Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa/Chelsea)
  • Édouard Mendy (Senegal, Al-Ahli)
  • David Raya (España, Arsenal)
  • Matvey Safonov (Rusia, Paris Saint-Germain)
  • Unai Simón (España, Athletic Club)
  • Vozinha (Cabo Verde, Chaves/Colo-Colo)

Nominadas al Portera del Año 2026

En categoría femenina

  • Ann-Katrin Berger (Alemania, Gotham FC)
  • Cata Coll (España, Barcelona)
  • Hannah Hampton (Inglaterra, Chelsea)
  • Lorena (Brasil, Kansas City Current)
  • Ayaka Yamashita (Japón, Manchester City)

Nominados al Entrenador del Año 2026

En categoría masculina

  • Mikel Arteta (España, Arsenal)
  • Luis de la Fuente (España, selección española)
  • Unai Emery (España, Aston Villa)
  • Vincent Kompany (Bélgica, Bayern München)
  • Luis Enrique (España, Paris Saint-Germain)

Nominados/as al Entrenador del Año 2026

En categoría femenina

  • Jonatan Giráldez (España, OL Lyonnes)
  • Andrée Jeglertz (Suecia, Manchester City)
  • Nils Nielsen (Dinamarca, selección japonesa)
  • Pere Romeu (España, Barcelona)
  • Elena Sadiku (Suecia, Celtic/Häcken)

Equipo del Año 2026

En categoría masculina

  • Arsenal (Inglaterra)
  • Bayern München (Alemania)
  • Bodø/Glimt (Noruega)
  • Flamengo (Brasil)
  • Paris Saint-Germain (Francia)

Equipo del Año 2026

En categoría femenina

  • Barcelona (España)
  • Bayern München (Alemania)
  • Club América (México)
  • Manchester City (Inglaterra)
  • OL Lyonnes (Francia)

Con los nominados ya anunciados, la atención ahora se concentra en la ceremonia, donde se conocerá quiénes serán los futbolistas que recibirán los principales reconocimientos de esta edición.

En esta nota:
Seguir leyendo

13 jugadores que no fueron al Mundial aparecen en la nueva convocatoria de Christiansen

Panamá anuncia convocados para la gira asiática: Carrasquilla, Martínez y Fajardo encabezan la lista

Messi tendrá su despedida de la selección argentina el 6 de octubre en el Monumental

Recomendadas

Más Noticias