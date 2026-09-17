SENAN decomisa 5,529 paquetes con presunta droga al sur de Punta Burica

El Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) decomisó 5,529 paquetes con presunta droga durante una operación realizada al sur de Punta Burica, en la provincia de Chiriquí.
El Servicio Nacional @aeronavalpanama desarrolló una operación en el Pacífico panameño que permitió la incautación de 5,529 paquetes con presunta droga.— Telemetro Reporta (@TReporta) September 17, 2026
La acción operativa se llevó a cabo al sur de Punta Burica, en la provincia de Chiriquí, y dejó dos personas aprehendidas y… pic.twitter.com/L2h86RXyvb