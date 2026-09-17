Chiriquí Deportes -  17 de septiembre de 2026 - 15:30

SENAN decomisa 5,529 paquetes con presunta droga al sur de Punta Burica

En el operativo del SENAN en Punta Burica fueron aprehendidas dos personas y se incautó una embarcación.

SENAN decomisa 5

SENAN decomisa 5,529 paquetes con presunta droga.

SENAN
Ana Canto
Por Ana Canto

El Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) decomisó 5,529 paquetes con presunta droga durante una operación realizada al sur de Punta Burica, en la provincia de Chiriquí.

En el operativo fueron aprehendidas dos personas y se incautó una embarcación. Los indicios, los aprehendidos y la embarcación quedaron a disposición de las autoridades competentes para las diligencias correspondientes.

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