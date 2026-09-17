Prima de antigüedad: así puedes consultar tu trámite en la Alcaldía de Panamá

La Alcaldía de Panamá habilitó una plataforma para consultar los trámites relacionados con los pagos de prima de antigüedad , permitiendo a los usuarios verificar el proceso de manera digital.

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Prima de antigüedad: Alcaldía de Panamá habilita consulta en línea

¿Necesitas consultar tu prima de antigüedad?



Hazlo fácil, rápido y sin filas. Consulta tu trámite en línea y sigue el proceso desde cualquier lugar.



https://t.co/0LxTsZhF0Q pic.twitter.com/Fge88A1KRC — Alcaldía de Panamá (@Panamaalcaldia) September 17, 2026

Con esta herramienta, los interesados podrán realizar la consulta en línea, de forma rápida y sin necesidad de hacer filas, además de seguir el avance de su trámite desde cualquier lugar.

Para acceder al servicio, los usuarios deben ingresar a: https://primadeantiguedad.mupa.gob.pa. La plataforma busca facilitar la consulta del trámite y ofrecer a los interesados una alternativa para darle seguimiento sin tener que acudir presencialmente.