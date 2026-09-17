Panamá Nacionales -  17 de septiembre de 2026 - 16:02

Prima de antigüedad: así puedes consultar tu trámite en la Alcaldía de Panamá

La Alcaldía de Panamá habilitó una plataforma para consultar en línea los trámites de pagos de prima de antigüedad. Conoce dónde hacer la consulta.

Pago prima de antiguedad

Pago prima de antiguedad

@Mupa
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá habilitó una plataforma para consultar los trámites relacionados con los pagos de prima de antigüedad, permitiendo a los usuarios verificar el proceso de manera digital.

Prima de antigüedad: Alcaldía de Panamá habilita consulta en línea

Con esta herramienta, los interesados podrán realizar la consulta en línea, de forma rápida y sin necesidad de hacer filas, además de seguir el avance de su trámite desde cualquier lugar.

Para acceder al servicio, los usuarios deben ingresar a: https://primadeantiguedad.mupa.gob.pa. La plataforma busca facilitar la consulta del trámite y ofrecer a los interesados una alternativa para darle seguimiento sin tener que acudir presencialmente.

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