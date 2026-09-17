Prima de antigüedad: así puedes consultar tu trámite en la Alcaldía de Panamá

La Alcaldía de Panamá habilitó una plataforma para consultar los trámites relacionados con los pagos de prima de antigüedad, permitiendo a los usuarios verificar el proceso de manera digital.
Prima de antigüedad: Alcaldía de Panamá habilita consulta en línea
Con esta herramienta, los interesados podrán realizar la consulta en línea, de forma rápida y sin necesidad de hacer filas, además de seguir el avance de su trámite desde cualquier lugar.
Para acceder al servicio, los usuarios deben ingresar a: https://primadeantiguedad.mupa.gob.pa. La plataforma busca facilitar la consulta del trámite y ofrecer a los interesados una alternativa para darle seguimiento sin tener que acudir presencialmente.