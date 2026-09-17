Misas por el Cristo Negro de Portobelo serán al aire libre debido a obras de restauración

Las festividades en honor al Cristo Negro de Portobelo se desarrollarán este año con cambios temporales debido al proyecto de restauración integral de la iglesia de San Felipe, la capilla San Juan de Dios y las áreas cercanas.

Ricardo Gago, alto comisionado de las obras, informó que las misas se celebrarán de forma campal, es decir, al aire libre, para garantizar la participación de los devotos mientras avanzan los trabajos en el templo.

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De acuerdo con el Ministerio de Cultura, durante los primeros días se utilizará el gazebo. Posteriormente, las ceremonias se trasladarán a una tarima instalada en la plaza, frente a la pared blanca.

La ubicación fue seleccionada para evitar obstáculos en la ruta que tradicionalmente recorre la procesión.

Dentro de la iglesia se habilitará un espacio para colocar la imagen del Nazareno, aunque algunas zonas permanecerán cerradas o tendrán acceso restringido por motivos relacionados con las obras.

El Cristo Negro continuará visible para los visitantes. Su colocación en el anda también se realizará conforme a la tradición, pero algunas etapas del proceso tendrán limitaciones de acceso.