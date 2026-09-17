IFARHU evaluará las profesiones del futuro: iniciará consultas regionales en octubre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) avanza en la creación de la Comisión Nacional para el Análisis de Carreras Prioritarias 2027-2031, que tendrá la misión de identificar las necesidades de formación y talento humano del país.
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La comisión contará con representantes del sector público y privado, instituciones educativas, gremios y organizaciones relacionadas con la producción, el empleo y el desarrollo nacional.
Entre las entidades que han confirmado su participación se encuentran:
- Ministerio de Educación (Meduca).
- Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
- Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).
- Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh).
- Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE).
- Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).
- Consejo de Rectores de Panamá.
- Centro Nacional de Competitividad.
Consultas regionales comenzarán en octubre
La metodología contempla la realización de mesas de trabajo en diferentes zonas de Panamá a partir de octubre de 2026. En estos encuentros se recopilarán propuestas e información sobre las necesidades educativas, laborales y productivas de cada región.
Con estas consultas, el IFARHU busca evitar que la definición de carreras prioritarias se base únicamente en una visión centralizada y pretende incorporar las realidades de todo el territorio nacional.
Una vez concluidas las jornadas, los aportes serán organizados y sometidos a un análisis técnico. El informe con los resultados podría presentarse durante el primer trimestre de 2027.