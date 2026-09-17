IFARHU evaluará las profesiones del futuro: iniciará consultas regionales en octubre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) avanza en la creación de la Comisión Nacional para el Análisis de Carreras Prioritarias 2027-2031, que tendrá la misión de identificar las necesidades de formación y talento humano del país.

El diagnóstico tomará en cuenta las tendencias del empleo, las demandas del sector productivo y las necesidades particulares de las distintas regiones. Sus resultados servirán como referencia para la planificación de programas del IFARHU, incluidos becas, préstamos educativos y otros apoyos destinados a estudiantes panameños.

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La comisión contará con representantes del sector público y privado, instituciones educativas, gremios y organizaciones relacionadas con la producción, el empleo y el desarrollo nacional.

Entre las entidades que han confirmado su participación se encuentran:

Ministerio de Educación (Meduca).

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh).

Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE).

Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).

Consejo de Rectores de Panamá.

Centro Nacional de Competitividad.

Consultas regionales comenzarán en octubre

La metodología contempla la realización de mesas de trabajo en diferentes zonas de Panamá a partir de octubre de 2026. En estos encuentros se recopilarán propuestas e información sobre las necesidades educativas, laborales y productivas de cada región.

Con estas consultas, el IFARHU busca evitar que la definición de carreras prioritarias se base únicamente en una visión centralizada y pretende incorporar las realidades de todo el territorio nacional.

Una vez concluidas las jornadas, los aportes serán organizados y sometidos a un análisis técnico. El informe con los resultados podría presentarse durante el primer trimestre de 2027.