Mides paga B/.2.29 millones a exfuncionarios entre 2024 y septiembre de 2026

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) destinó B/.2,291,996.58 provenientes de ahorros presupuestarios al pago de derechos laborales pendientes de 2,037 exfuncionarios, algunos de los cuales se mantenían acumulados desde 2014.

De acuerdo con cifras proporcionadas por la institución, los desembolsos realizados entre 2024 y septiembre de 2026 corresponden principalmente a pagos de vacaciones y bonificaciones que permanecían pendientes.

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¿Cuánto ha pagado el Mides a los exfuncionarios?

Del monto total desembolsado, B/.1,226,317.38 fueron destinados al pago de vacaciones correspondientes a 1,132 exfuncionarios. Otros B/.1,065,679.20 correspondieron al pago de bonificaciones para 905 exfuncionarios.

En conjunto, ambos conceptos representan los B/.2.29 millones utilizados por el Mides para atender estas obligaciones laborales.

Mides realiza nueva entrega de cheques

Entre 2024 y septiembre de 2026, el ministerio ha realizado 11 entregas de cheques a exfuncionarios.

La más reciente se efectuó este jueves 17 de septiembre de 2026, cuando 78 excolaboradores recibieron pagos por un monto total de B/.69,483.22. Con esta entrega, el Mides continúa con el proceso de cancelación de obligaciones laborales que permanecían pendientes durante años.

¿De dónde salen los recursos para estos pagos?

Según explicó el Mides, los pagos han sido posibles gracias a ahorros generados durante la gestión presupuestaria del ministerio. Estos recursos permitieron atender las obligaciones laborales acumuladas sin recurrir a nuevos recursos extraordinarios, de acuerdo con la institución.

El proceso forma parte de las acciones del ministerio para ordenar sus compromisos financieros y dar respuesta a obligaciones pendientes con antiguos servidores públicos.

¿Qué dijo la ministra Beatriz Carles?

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, destacó que el uso de los ahorros para atender estas obligaciones forma parte de una administración responsable de los recursos públicos.

“Estamos cumpliendo con una obligación que el Estado tenía con estas personas. Cada pago representa una deuda menos y una respuesta concreta a quienes esperaron durante años”, afirmó la ministra. “Estamos cumpliendo con una obligación que el Estado tenía con estas personas. Cada pago representa una deuda menos y una respuesta concreta a quienes esperaron durante años”, afirmó la ministra.

El Mides señala que estos desembolsos buscan reducir las obligaciones laborales acumuladas y mantener una gestión presupuestaria que permita atender tanto sus programas sociales como los compromisos financieros de la institución.