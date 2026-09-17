Panamá Entretenimiento -  17 de septiembre de 2026 - 15:45

Lotería Nacional de Panamá reprograma el Gordito del Zodiaco para el 2 de octubre

Lotería Nacional de Panamá informó que la nueva fecha coincidirá con los periodos de pago de las quincenas.

Lotería Nacional de Panamá reprograma el Gordito del Zodiaco.

Lotería Nacional de Panamá reprograma el Gordito del Zodiaco.

El sorteo se realizaría originalmente el viernes 25 de septiembre, pero la entidad decidió trasladarlo una semana después tras evaluar aspectos operativos y peticiones recibidas de los vendedores de billetes.

Según la LNB, la nueva fecha coincidirá con los periodos de pago de las quincenas de trabajadores de los sectores público y privado, así como de los jubilados.

La institución señaló que este ajuste busca generar mejores condiciones para la venta de chances y billetes, además de facilitar la disponibilidad económica de los compradores interesados en participar.

La Lotería Nacional agradeció la comprensión de billeteros y clientes ante la modificación e indicó que continuará trabajando en la organización de sus próximos sorteos.

En esta nota:
Seguir leyendo

EN VIVO | Resultados del sorteo Miercolito de la Lotería Nacional de hoy, 16 de septiembre

VIDEO | Sorteo dominical de la Lotería Nacional de Panamá del 13 de septiembre

VIDEO | Sorteo miercolito de la Lotería Nacional de Panamá del 9 de septiembre

Recomendadas

Más Noticias