Lotería Nacional de Panamá reprograma el Gordito del Zodiaco para el 2 de octubre

La Lotería Nacional de Panamá informó que el Gordito del Zodiaco Millonario fue reprogramado para el viernes 2 de octubre de 2026 .

El sorteo se realizaría originalmente el viernes 25 de septiembre , pero la entidad decidió trasladarlo una semana después tras evaluar aspectos operativos y peticiones recibidas de los vendedores de billetes.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Según la LNB, la nueva fecha coincidirá con los periodos de pago de las quincenas de trabajadores de los sectores público y privado, así como de los jubilados.

La institución señaló que este ajuste busca generar mejores condiciones para la venta de chances y billetes, además de facilitar la disponibilidad económica de los compradores interesados en participar.

La Lotería Nacional agradeció la comprensión de billeteros y clientes ante la modificación e indicó que continuará trabajando en la organización de sus próximos sorteos.