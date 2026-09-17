Lotería Nacional de Panamá reprograma el Gordito del Zodiaco para el 2 de octubre

La Lotería Nacional de Panamá informó que el Gordito del Zodiaco Millonario fue reprogramado para el viernes 2 de octubre de 2026.
Según la LNB, la nueva fecha coincidirá con los periodos de pago de las quincenas de trabajadores de los sectores público y privado, así como de los jubilados.
La institución señaló que este ajuste busca generar mejores condiciones para la venta de chances y billetes, además de facilitar la disponibilidad económica de los compradores interesados en participar.
La Lotería Nacional agradeció la comprensión de billeteros y clientes ante la modificación e indicó que continuará trabajando en la organización de sus próximos sorteos.