13 jugadores que no fueron al Mundial aparecen en la nueva convocatoria de Christiansen

13 jugadores que no fueron al Mundial aparecen en la nueva convocatoria

La Selección de Panamá inicia una nueva etapa después de su participación en el Mundial de 2026 y el técnico Thomas Christiansen presentó una convocatoria con importantes novedades para la gira asiática.

De los 27 futbolistas llamados para los próximos tres partidos internacionales, 13 no formaron parte de la lista de Panamá para la Copa Mundial de 2026 . La convocatoria incluye además seis jugadores que buscan debutar con la Selección Mayor.

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Entre las novedades aparecen Marcos De León, Eddie Roberts, Jair Modelo, Joseph Jones, Omar Valencia, Eduardo Anderson, Martín Krug, Víctor Griffith, Giovany Herbert, Daivis Murillo, Rafael Mosquera, Mijahir Jiménez y Josué Vergara.

¿Qué dijo Christiansen sobre los nuevos delanteros?

“Tenemos una programación, una idea de lo que queremos hacer en estos tres partidos, más o menos quien va a jugar los distintos partidos, porque al final queremos ver, queremos hacer el cambio generacional, pero también queremos competir, queremos hacer una buena imagen y sobre… pic.twitter.com/U6TiAdP9hl — Telemetro Reporta (@TReporta) September 17, 2026

Durante la conferencia posterior al anuncio de la convocatoria, Christiansen explicó algunas de las decisiones que tomó para esta gira, particularmente en el caso de los delanteros.

El técnico mencionó a Josué Vergara y Mijahir Jiménez, quienes aparecen entre las novedades de la convocatoria.

“Hay otros delanteros que no he visto y a Kadir -Barría- sí que le he visto, que es Vergara y Mijahir, dos delanteros que creo que también están haciéndolo bien y claro para estos tres partidos quería tener a esos dos”. “Hay otros delanteros que no he visto y a Kadir -Barría- sí que le he visto, que es Vergara y Mijahir, dos delanteros que creo que también están haciéndolo bien y claro para estos tres partidos quería tener a esos dos”.

Tanto Vergara como Jiménez forman parte de los seis jugadores que buscan realizar su debut con la Selección Mayor.

Carlos Hernández y Newton Williams también están en el radar

El técnico español también se refirió a otros jugadores que han llamado su atención, entre ellos Carlos Hernández, quien milita en la Liga Panameña de Fútbol.

“Ha habido varios jugadores que nos ha llamado la atención, Carlos -Hernández- por supuesto, aquí en la LPF, está haciendo una temporada muy buena, metiendo goles y ojalá que vaya siguiendo de esta manera y seguro que va a tener una oportunidad”. “Ha habido varios jugadores que nos ha llamado la atención, Carlos -Hernández- por supuesto, aquí en la LPF, está haciendo una temporada muy buena, metiendo goles y ojalá que vaya siguiendo de esta manera y seguro que va a tener una oportunidad”.

“Ha habido varios jugadores que nos ha llamado la atención, Carlos -Hernández - por supuesto, aquí en la LPF, está haciendo una temporada muy buena, metiendo goles y ojalá que vaya siguiendo de esta manera y seguro que va a tener una oportunidad. El tema de Newton -Williams- ya… pic.twitter.com/aW9aF20fy2 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 17, 2026

Sobre Newton Williams, Christiansen indicó que el delantero ya estaba contemplado en el radar de la selección, aunque explicó que el cuerpo técnico tuvo que reducir la cantidad de jugadores considerados para esta convocatoria.

“El tema de Newton -Williams- ya estaba en nuestra lista, pero al final vamos a ir recortando a lo que necesitamos, lo que creemos que es lo mejor”.

¿Qué busca Christiansen con la gira asiática?

La gira servirá para observar a los nuevos jugadores y, al mismo tiempo, mantener una base competitiva con futbolistas que ya tienen experiencia internacional.

Christiansen explicó que el cuerpo técnico tiene planificada la participación de los jugadores en los tres partidos.

“Tenemos una programación, una idea de lo que queremos hacer en estos tres partidos, más o menos quién va a jugar los distintos partidos, porque al final queremos ver, queremos hacer el cambio generacional, pero también queremos competir”.

La convocatoria representa el primer listado de la Selección Mayor después del Mundial de 2026 y marca el comienzo de un proceso en el que Christiansen combinará jugadores mundialistas con nuevas opciones para ampliar el grupo de futbolistas disponibles.